Keçiören\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Yerel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Keçiören'de büyük bir coşku ile başladı.

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği ve 3 gün sürecek olan 23 Nisan Çocuk Şenliği, Eğlenceli Pazar Etkinliği ile start aldı. Belediye önü, caddeler ve meydanlar Türk Bayrakları ile donatılarak ilçe adeta kırmızı beyaza büründü. Gönüllerince eğlenen çocukları yalnız bırakmayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Milli bayramlar artık Keçiören'de büyük bir coşku ile kutlanacak" dedi.

Birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi

Yüz boyamadan taş boyamaya, oyun alanlarından DJ performansına birçok etkinliğin yapıldığı günde çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile hep bir ağızdan marşlar söyledi. Kutlama alanına kurulan çocuk oyun parkurları da eğlencenin merkezi oldu. Gün boyu çocuklara mısır, pamuk şekeri, kek, meyve suyu gibi çeşitli atıştırmalıklar ikram edildi.

"Keçiören olarak 23 Nisan'a hazırız"

Kutlamalara katılan çocuklar ve aileleri ile zaman geçiren Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Yaşasın devletimiz, yaşasın bayrağımız, yaşasın milletimiz; var olsun gelecek nesillerimiz. Keçiören olarak 23 Nisan'ı büyük bir coşku ile kutlamaya hazırız. Bu anlamlı günü geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyorum" diye konuştu. - ANKARA