Keçiören'de Anneler Günü Coşkusu - Son Dakika
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Keçiören'de Anneler Günü Coşkusu

Keçiören\'de Anneler Günü Coşkusu

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Gönül Köşkü Huzurevi'nde Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Huzurevi sakinleri, müzik dinletisi ve pasta kesimiyle keyifli anlar yaşadı. Belediye Başkanı'nın mesajı ise duygusal bir bağ kurdu.

12.05.2025 10:59  Güncelleme: 11:07
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Keçiören Belediyesi'ne bağlı Gönül Köşkü Huzurevi'nde Anneler Günü kutlaması düzenlendi. Anneler Günü vesilesiyle huzurevinde gerçekleştirilen sazlı sözlü etkinlikle sakinler doyasıya eğlendi. Çiçek hediye edilmesiyle başlayan programda hep beraber pasta kesildi. Gönülden Esintiler Sanat Topluluğu'nun sahne aldığı müzik ziyafeti anneler başta olmak üzere tüm huzurevi sakinlerini mest etti. Programa Keçiören Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hakan Ataoğlu ve meclis üyeleri katıldı.

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Programa katılamayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın Başta Annelere olmak üzere tüm huzurevi sakinlerine mesajı ise; "Kıymetli büyüklerimiz sizlerin geçmişten bugüne taşıdığınız bilgi, birikim ve hayat tecrübeleri bizler için en değerli hazinedir. Sabrınız, emeğiniz ve bizlere kazandırdığınız değerler ile toplumumuzun temel direkleri olduğunuzu biliyor ve sizleri saygıyla selamlıyoruz. Misafirimiz olarak geçirdiğiniz her günün sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini temenni ediyor, sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Kalbim ve dualarım sizlerle. Başta evlatlarını sevgiyle büyüten, fedakarlıklarıyla bizlere yol gösteren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sizlerin dualarıyla büyüyen nesillerin ülkemizin geleceğine aydınlattığına inanıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin iyi ki varsınız" oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören'de Anneler Günü Coşkusu - Son Dakika

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