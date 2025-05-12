Keçiören'de Anneler Günü ve Engelliler Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Keçiören'de Anneler Günü ve Engelliler Haftası Coşkuyla Kutlandı

Keçiören\'de Anneler Günü ve Engelliler Haftası Coşkuyla Kutlandı

Ankara Keçiören Belediyesi, Engelliler Haftası ile Anneler Günü'nü bir arada kutlayarak çeşitli etkinlikler düzenledi. Festivalde özel gereksinimli bireyler için aktiviteler ve akşam yemeği organize edildi.

12.05.2025 13:37  Güncelleme: 13:39
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Ankara Keçiören Belediyesi, Engelliler Haftası ve Anneler Günü'nü birlikte kutladı.

Keçiören Belediyesi, bu yıl Anneler Günü ve Engelliler Haftası birleşince Keçiören'de kutlamalar düzenledi. Kutlamalar öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi önderliğinde düzenlenen Engelsiz Ankara Festivali'ne verilen destek ile başlayıp, Keçiören'in farklı yerlerinde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar gönüllerince eğlendi. 'Başkentte Engel Yok, Şenlik Var' sloganıyla başlayan festivale katılım yoğun oldu. Düzenlenen şenliğe birçok ilçe belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve dernekler destek verdi.

Kurulan stantlarda el işi kıyafet ve süs eşyası gibi ürünlerin satışına da yer verildi. Keçiören Belediyesi şenlik alanına iki ayrı stant kurarak en büyük destekçilerden biri oldu. Kurulan stantlarda çocuklar için boyama etkinlikleri, masal atölyesi gibi aktivitelerin yanı sıra ebru ve çini sanatları gibi el işçiliği ile hayal gücünü harmanlayan el sanatları atölyelerine de yer verildi. Kurulan diğer stantta ise okul öncesi çocuklara yönelik atölye, teraryum yapımı ve yüz boyama gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. Katılımcılar bir yandan stantları gezdi diğer yandan da engelli çocukların hazırlamış olduğu gösterileri takip etti.

Özel gereksinimli çocuklar ve annelerine özel kutlama

Keçiören Belediyesi Engelliler Haftasıyla birleşen Anneler Günü'nde özel gereksinimli çocuklar ve annelerine özel akşam yemeği ve eğlence düzenledi. Organize edilen geceye Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcıları Selçuk Karadağ ve Atila Zorlu, meclis üyeleri, engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda özel gereksinimli birey ve anneleri katıldı.

Çocuklar için birçok etkinliğin hazırlandığı gecede, minikler de aileleri için hazırladıkları dans gösterilerini sergiledi. Gecenin devamında çocuklar kendileri için gelen animatör ve sihirbazları seyrederek eğlendi. Gün boyu süren etkinliklerde eğlenen anneler ve engelli bireyler, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören'de Anneler Günü ve Engelliler Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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