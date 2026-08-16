Keçiören’de Dünya Güreş Şampiyonası heyecanı yaşandı

Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası, 31 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla 9 sıklette gerçekleşti. Dünyanın farklı ülkelerinden Keçiören'e gelen sporcular, Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda kurulan er meydanında şampiyonluk için mücadele etti.

Güreş dünyasının önemli isimlerini de Keçiören'de buluşturan şampiyonaya Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Adam Saitiev, UFC Şampiyonu Khamzat Chimaev, Dünya Profesyonel Boks Şampiyonu Artur Beterbiev ile Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Razambek Jamalov da katıldı. Yarışmayı takip eden şampiyon isimler, sporcuların mücadelesine ortak oldu.

Açılış programında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Dünya Güreş Birliği Başkan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Rodica Maria Yakşi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş birer konuşma yaptı. Konuşmalarda şampiyonaya katılan ülkeler ve sporcular tebrik edilirken, geleneksel güreşin uluslararası alanda tanıtılmasına ve geliştirilmesine katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi. Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan yönetici, sporcu, hakem, teknik ekip ve tüm paydaşlara da şükranlarını ileten konuşmacılar, şampiyonanın Türk güreşinin dünyaya tanıtılması açısından önemine dikkat çekti.

31 ülkeden 145 sporcunun er meydanında kıyasıya mücadele ettiği Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası, sporseverlere geleneksel güreşin gücünü, heyecanını ve kardeşlik ruhunu bir arada yaşattı.