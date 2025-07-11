Keçiören\'de Kerbela Şehitleri Anıldı

Keçiören'de Kerbela şehitleri anılarak, aşure ve lokma dağıtıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı'nda aşure ve lokma dağıtıldı. Programda Kerbela olayında şehit edilen başta Hz. Hüseyin olmak üzere tüm şehitler dualarla anıldı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Alevi Bektaşi derneklerinin başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Biz bugün burada muharrem ayımızın bizlere hatırlattığı o derin hüzünde, dayanışmayı ve kardeşliği birlikte yaşamak için bir araya geldik. Muharrem, sadece bir takvim ayı değildir. O, Kerbela'da susuz kalan bir çocuğun gözünden düşen yaş, evladını toprağa veren bir babanın yüreğindeki yangın, adalet uğruna can verenlerin izzetli ve onurlu duruşunun adıdır. Hz. Hüseyin Efendimiz ve beraberindekiler zulme hiçbir zaman boyun eğmediler. Hakkın, hukukun, adaletin ve onurun bayrağını yere asla düşürmediler. Bugün burada dağıttığımız matem aşı ve aşure lokması ise paylaşmanın, bir olmanın, birlikte olmanın simgesidir. Kerbela'dan bu yana geçen asırlara rağmen Hz. Hüseyin Efendimizin davası hala kalbimizde yaşıyorsa, bu bizim vicdanımızın hala dipdiri olduğunu gösterir. Peygamber Efendimizin 'Gözümün nuru' dediği, 'Beni seven, onları da sevsin' diyerek işaret ettiği Hz. Hüseyin Efendimizin yolunda haklı, adaletli bir şekilde ayrım gözetmeden yediden yetmişe herkesin kalbine dokunan bir belediyecilik anlayışıyla 'halka hizmet, Hakk'a hizmet' düsturuyla çalışmaya devam ediyoruz. Bu matem ayının insanlığa merhamet, adalet ve vicdan getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Lokmalarımız kabul olsun. Bilmeyenlere buradan sesleniyorum ben Ali'yim, Ali benim, bilmeyenler bilsin beni" dedi.

Deyiş ve nefeslerle manevi atmosfer yaşandı

Programda sahne alan Türk halk müziği sanatçıları Aysu Ulupınar, Cankat Erdoğan, Gökhan Kılıç ve Erdal Beyazgül icra ettikleri deyiş ve nefeslerle manevi atmosferi doruğa çıkardı. Programın finalinde ise halk müziğinin güçlü isimlerinden Tolga Sağ ve Muharrem Temiz, Keçiörenlilere duygusal anlar yaşattı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda hem Kerbela şehitleri anıldı hem de birlik, dayanışma ve paylaşma duyguları pekiştirildi. - ANKARA