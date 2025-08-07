Keçiören\'de \'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde\' Buluşması Gerçekleşti

Keçiören Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' buluşmaları, bu kez Ufuktepe Pazar Alanı'nda gerçekletirildi.

Keçiören Belediyesi'nin her hafta düzenlediği 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' buluşmaları, bu hafta Ufuktepe, Kanuni ve Osmangazi mahalleleri sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, programda sorunları yerinde dinleyerek talepleri not aldı ve çözüm adımlarını vatandaşlarla birlikte attı. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, meclis üyeleri, muhtarlar ve Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan'ın da katıldığı program Ufuktepe Pazar Alanı'nda gerçekleştirildi.

"Burası halk meydanı, sizin dertlerinizle dertleneceğiz"

Gerçekleştirilen buluşmaların katılımcı demokrasiye örnek teşkil ettiğini ve vatandaşa söz hakkı tanımanın önemli olduğunu söyleyen Başkan Özarslan, "Bugün aramızda milletvekilimiz var. Kendisi de geldi, bizim dertlerimizi dinliyor. Sağ olsun bize destek oluyor. Bizim amacımız, sizlerin bugün dertlerini dinlemek. Çözümleri dakika dakika üreteceğiz. Çözemediğimizi en kısa zamanda çözeceğiz. Biz bu halk günlerini yaz döneminde böyle beraber geçireceğiz. Kışın ise inşallah belirli mekanlarda veyahut yine belediyemizin kapılarını sizlere açarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Burası halk meydanıdır. Burası gerçeğin ta kendisidir. Sakın ola çekinmeyin, ne ihtiyacınız varsa bire bir söyleyin. Elimizden gelen, mevcuttaki bütün imkanlarımız çerçevesinde size hizmet edeceğiz. Sizin dertlerinizle dertleneceğiz, varsa sorunlarınızı çözeceğiz ve çözüm arayacağız" dedi.

Buluşmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kişisel talep ve mahallelerine dair beklentilerini doğrudan Başkan Özarslan ve belediye yetkililerine iletme fırsatı buldu. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda tüm yaş grubundan vatandaşlar talep ve isteklerini dile getirdi. Başkan Özarslan, buluşmanın sonunda çocuklara futbol topu hediye etti.

Vatandaşlar, kendilerine söz hakkı tanınmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Özarslan'a teşekkür ettiler. - ANKARA