Kedi Adalet Muğla Adliyesinin maskotu oldu - Son Dakika

Muğla Menteşe'de olumsuz hava koşullarından korunmak için adliye binasına sığınan kedi, binada görev yapan duyarlı personel tarafından sahip çıkılınca Muğla Adliyesinin maskotu oldu.

Adaet ismi verilen kedinin daha da soğuyan havadan ve yağan yağmurlardan korunması için harekete geçen adliye personeli durumu Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı'ya bildirmesi sonrası Başsavcının talimatı ile kısa sürede yapılan kedi evi ile kedi Adalet sıcak yuvasına kavuştu.

Adliyeye gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği kedi adalet, sevimliliği ve uysallığıyla dikkati çekiyor. - MUĞLA