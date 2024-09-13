Kedi ve Köpekten Dostluk Örneği

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Kedi ve köpek, didişmek yerine birlikte yemek yedi

SAMSUN - Samsun'da sokak kedi ve köpeği, didişmek yerine dost olmayı seçti. Kedi ve köpek kendilerine verilen yemeği kavga etmeden birlikte yedi.

'Kedi-köpek gibi didişmek' deyimi, birbiriyle geçinemeyen her an sürtüşme ve kavga içinde olan kişiler için söylenir. Samsun'un Kavak ilçesinde ise bu deyimi boş çıkartan bir olay yaşandı. Aynı mahallede bulunan sokak kedi ve köpeği, çevre sakinlerinin kendilerine verdiği yalı, birlikte yediler. İlk başta birbirlerinden çekinen ve temkinli bir şekilde yemeklerini yiyen kedi-köpek daha sonrasında alışarak, afiyetle yemeklerini yediler.

Birlikte yemek yiyen kedi ve köpek, kendilerine ikram edilen yiyecekleri bitirdikten sonra birbirlerinden uzaklaşarak farklı yönlere doğru ilerlediler.