Kediden Serçeyi Kurtardı
Amasya'da bir vatandaş, yavru serçeyi kedinin ağzından kurtarıp doğaya saldı.
Amasya'da bir vatandaş, minik serçeyi kedinin ağzından kurtardı.
Çalıştığı iş yerinin önünde bir kedinin avlayarak ağzında tuttuğu kuşun çırpınışlarını gören Altan Eftelioğlu, yavru serçeyi kurtardı. Ürken kuşu suya tutup sakinleşmesini sağlayan Eftelioğlu, daha sonra doğaya saldı. Eftelioğlu, "Yavru serçeyi kediye kaptırmadım. Hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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