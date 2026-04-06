Kedinin Ezilmesi Sonrası Kasis Yapıldı

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde kedisini arabanın ezmesinin ardından eylem yapan mahalle sakininin talebi doğrultusunda yola kasis yapıldı.

Bahçelievler Mahallesi sakini Akif Aydın, sokakta baktığı kedinin hızla seyreden bir araç tarafından ezilmesi sonrasında eylem amacıyla sokağı sandalye ve merdivenle kapattıktan sonra yola oturmuştu.

Akif Aydın, yolda kasis yapılması için üç yıldır uğraştığını ancak talebinin bir türlü yerine getirilmediğini ifade ederek, "Burada hükümet konağı var, adliye var, düğün salonu var. Düğün olduğu gün buradan geçen araçlar Londra asfaltı gibi 100-120 ile gidiyor. Yan tarafta çocuk parkı var, buraya çocuklar da çıkıyor. Bir çocuk ezildiği zaman mı harekete geçecekler?" ifadelerini kullanmıştı.

Aydın'ın eylemi sonrasında arabaların süratli seyretmelerinin önüne geçilmesi amacıyla yola kasis yapıldı.

Akif Aydın, yaptığı açıklamada, haberin basında yer bulmasının ardından yola kasis yapıldığını bildirerek, "Artık araçlar hız yapamıyor. Can dostlarımız ezilmekten kurtuldular" dedi ve basın mensuplarına teşekkür etti.