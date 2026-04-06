Kedinin Ezilmesi Sonrası Kasis Yapıldı

06.04.2026 11:15
Muğla'da kedisi ezilen vatandaşın eylemi sonrası yola kasis yapıldı. Güvenlik arttı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde kedisini arabanın ezmesinin ardından eylem yapan mahalle sakininin talebi doğrultusunda yola kasis yapıldı.

Bahçelievler Mahallesi sakini Akif Aydın, sokakta baktığı kedinin hızla seyreden bir araç tarafından ezilmesi sonrasında eylem amacıyla sokağı sandalye ve merdivenle kapattıktan sonra yola oturmuştu.

Akif Aydın, yolda kasis yapılması için üç yıldır uğraştığını ancak talebinin bir türlü yerine getirilmediğini ifade ederek, "Burada hükümet konağı var, adliye var, düğün salonu var. Düğün olduğu gün buradan geçen araçlar Londra asfaltı gibi 100-120 ile gidiyor. Yan tarafta çocuk parkı var, buraya çocuklar da çıkıyor. Bir çocuk ezildiği zaman mı harekete geçecekler?" ifadelerini kullanmıştı.

Aydın'ın eylemi sonrasında arabaların süratli seyretmelerinin önüne geçilmesi amacıyla yola kasis yapıldı.

Akif Aydın, yaptığı açıklamada, haberin basında yer bulmasının ardından yola kasis yapıldığını bildirerek, "Artık araçlar hız yapamıyor. Can dostlarımız ezilmekten kurtuldular" dedi ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Muğla, Yerel, Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
