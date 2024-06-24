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Kekova'da iskele ihalesine tepki

Pazarlık usulüyle 10 yıllığına kira ihalesine bölge sakinleri ve belediye başkanı tepki gösterdi

ANTALYA - Antalya'nın turizm merkezlerinden Kekova bölgesinde, mahalle sakinlerinin kullandığı Üçağız köyü yüzer iskelesi ve çevresi, pazarlık usulüyle 10 yıllığına kira ihalesine çıkarıldı. İskelenin bölge sakinlerince kullanımına devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Yıllarca dedelerimizin kendi imkanlarıyla doldurduğu, bir çivi çaktığı için hapis yattığı bu bölgede hiçbir yabancıyı istemiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi Kaş-Kekova Üçağız Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki Üçağız iskelesi ve çevresindeki bölümlerden toplam 12 bin metrekarelik alan, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, 10 yıllığına "yüzer iskele, denizel alan ve dolgu alanı olarak kullanılmak üzere" pazarlık usulüyle ihaleye çıkardı. Demre Belediyesi 25 Haziran'da yapılacak olan ihalenin usulsüz olduğunu savunurken, bölge sakinlerin ve çevreciler de tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Üçağız'ın doğal dokusu, tarihi zenginlikleri ve yöre halkının kendileri için çok önemli bir bölge olduğuna işaret ederek, "Yıllarca dedelerimizin kendi imkanlarıyla doldurduğu, bir çivi çaktığı için hapis yattığı bu bölgede hiçbir yabancıyı istemiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Bir oldu bitti şekline getirilmeye çalışılan Üçağız İskelesi İhalesi'ne çok daha yüksek sesle bir kez daha karşı koyacak, Üçağızlılara ait olanın Üçağızlılarda kalması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.