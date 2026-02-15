Kelaynaklar Birecik'te Doğaya Salındı

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Kelaynak Üretme İstasyonu'nda 277 kelaynak kafesten alınarak, kayalıklardaki yuvalarına nakledildi.

Bölgede 1977 yılında kurulan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uhdesinde faaliyet gösteren istasyonda doğaya salma programı düzenlendi. Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz ve Belediye Başkanı Mehmet Begit ile ilçe protokolü ve kurum temsilcileri de katıldı.

Vali Şıldak, programda yaptığı konuşmada, kelaynakların korunması ve üretiminin büyük hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti.

İstasyonda 8 personelin görev yaptığını ifade eden Şıldak, bu yıl 277 kelaynağın kafes bölümünden alınarak kayalıklardaki yuvalarına nakledildiğini söyledi.

Kelaynakların yılda iki kez kontrollü olarak doğaya bırakıldığını kaydeden Şıldak, haziran ayı sonunda göç döneminde kuşların yeniden uğurlandığını dile getirdi.

Dünyada kelaynakların iki ana bölgede bulunduğuna dikkati çeken Şıldak, göç edebilen türün Türkiye'de yalnızca Birecik'te yaşadığını belirterek, ilçenin simgesi haline gelen kelaynakların korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kelaynakların üreme dönemine girdiğine işaret eden Vali Şıldak, bu sürecin hem Birecik hem de Şanlıurfa için önemli bir doğal değer taşıdığını ifade etti. Şıldak, Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatına, görevli personele ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Geçen yıl yıl göçe uğurlanan 45 kuştan 17'sinin göç ettiği, diğerlerinin ise bölgede kalmayı tercih ettiği bildirildi.