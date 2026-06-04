Kelebek Hastası Çocuklar İçin Alınan Araç, Sürekli Serviste Kaldı

Diyarbakır'da yaşayan Bozan Artiş, kelebek hastası 2 çocuğunun rahatı için iki yıl önce sıfır kilometre araç aldı. Aracı sadece 6 ay kullanabilen Artiş'in aracın değişim talebi servis tarafından kabul edilmedi. Mağdur aile, servisten şikayetçi olurken araçlarının da değiştirilmesini istiyor.

Diyarbakır'da iki çocuğu kelebek hastası olan Artiş ailesi, çocuklarının toplu taşımada yaşadığı zorlukları aşabilmek için 2024 yılında yakınlarından da borç talep edip sıfır model Citroen C5 SUV araç satın aldı. Ancak aile, kısa süre sonra araçta peş peşe arızalar meydana geldiğini iddia etti. Ailenin iddiasına göre araç henüz 8 bin kilometrede ve 2 yıl içerisinde 8 kez servise götürüldü. Her servis sürecinde aracın aylarca serviste kaldığını belirten aile, toplamda yaklaşık 1,5 yıl araçtan yararlanamadıklarını söyledi. Kelebek hastalığı nedeniyle çocuklarının vücutlarında yaralar oluştuğunu ifade eden aile, toplu taşıma kullanmak zorunda kaldıklarında hem fiziksel zorluk yaşadıklarını hem de insanların bakışlarından olumsuz etkilendiklerini dile getirdi. Yaşadıkları mağduriyetin artık dayanılmaz hale geldiğini belirten aile, aracın yenisiyle değiştirilmesini talep ederken, firmanın ise değişim talebini kabul etmediğini iddia etti.

"2 yıllık araba 1 buçuk yıl serviste yattı"

Baba Bozan Artiş, 2024 yılında bu aracı sıfır olarak aldığını söyledi. Artiş, "İki tane kelebek hastası çocuğum var, onları okula, hastaneye götürmek için aldık. Aldığımız günden beri bir türlü randıman vermedi. Arabaya binmeye korkuyoruz. Yolda kalıyoruz. 7-8 kere Bağlar ilçesinde bulunan Başdaş Citroen servisine götürdüm. Her defasında aynı arıza ışığı yanıyor. Motorda hararet sorunu var. 'Motor arızası: Arabayı durdurunuz' diye uyarı veriyor. Ben bu aracın değişmesini istiyorum. 2 yıldır bende ama 1 buçuk yıldır serviste. Yetkililer değişim talebini kabul etmiyor. Her defasında arabanın başka bir parçasını değiştiriyorlar ama sorun halen devam ediyor. En son götürdüğümde 5 ay arabam orada kaldı. Bana 'Arabanı buradan götür, biz bir şey yapamayız eğer götürmezsen senden otopark parası alacağız' dediler. Bende aracı sorunlu halde alıp eve getirdim ve dava açtım" dedi.

Anne Emine Artiş ise çocuklarının otobüs ya da minibüste insanların dikkatli bakışlarından dolayı bu arabayı zorluklar içinde aldıklarını söyledi. Anne Artiş, "Bu arabayı çocuklarımın rahatlığı için aldım. 2 çocuğumda kelebek hastası. Defalarca yolda kaldık, çekici ile arabayı servise götürdük. Bu arabanın değiştirilmesini istiyoruz. Eskişehir'e gittim çocuklarımın sağlığı için. Arabamız servisteydi her zaman olduğu gibi, onlardan ikame araç talep ettik vermediler biz de araç kiraladık o şekilde gittik. Biz bu markadan hiç memnun değiliz ve şikayetçi olduk. Bizi ve çocuklarımızı hasta halleriyle defalarda yollarda bıraktılar ve bizi çok mağdur ettiler" diye konuştu.

Kelebek hastası Şehmus Artiş ise bu aracı insanların bakışlarından kaçmak için aldıklarını ve çok mağdur olduklarını söyledi. Artiş, "Ben ve ablamın rahat bir şekilde hastaneye okula gidip gelmesi için aldık ama araba bozuk. 2 yıldır bizde ama 1 buçuk yıldır serviste. 7-8 kere hasta halimizle araç içinde yol ortasında mağdur olduk. Otobüslere binemiyorum hem çekiniyorum hem de ellerimi rahat kullanamadığım için dengemi sağlayamıyorum. Mağduruz derhal arabanın değişimini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Aile arabayı çocukları mağdur olmasın diye aldı"

Diyarbakır 4. Sanayide oto tamir ustası olan ve aynı zamanda Artiş ailesinin komşusu olan Hamza Nazlı, tüm süreci bildiğini hatta oto tamir ustası olduğu için komşularına defalarca yardım etmek istediğini fakat aracın garantili olmasından dolayı müdahale edemediğini sadece aile ile beraber Bağlar ilçesinde bulunan Başdaş Citroen servisine birlikte gittiklerini aktardı. Nazlı, "2 yıl önce alınan bu araç, daha ilk aylardan itibaren arıza vermeye başladı. Aracın sahibi olan Bozan Artiş bizim komşumuzdur ve yaşanan sürece birebir şahidiz. Aracı aldıktan yaklaşık bir ya da bir buçuk ay sonra hararet sorunu yaşandı. O dönemde birlikte servise götürdük, durumu anlattık. Sorunun giderileceği söylendi ancak kısa süre sonra aynı arızalar tekrar etti. Araç daha sonra defalarca serviste kaldı. 2 yıllık süreçte araç yalnızca 7-8 bin kilometre kullanılabildi. Toplamda ise ancak 4-5 ay aktif şekilde kullanılabildi. Geri kalan zamanda sürekli serviste bekletildi. Oysa bu aile, aracı hasta çocuklarının hastane ve okul ulaşımında mağduriyet yaşamaması için aldı. Bugün gelinen noktada aile büyük mağduriyet yaşıyor. Biz de Başdaş servis yetkilileriyle görüştük. En azından motor değişimi ya da araç değişimi yapılmasını talep ettik. Ancak hiçbir şekilde yardımcı olunmadı. Son olarak aracın üst kapağını açacaklarını söylediler. Sıfır alınmış bir aracın motorunun bu noktaya gelmesi kabul edilebilir değil. Bu aile aracı aldığı günden beri doğru düzgün kullanamadı. Sorunun kökten çözülmesi ve mağduriyetin giderilmesi gerekirken, aile sürekli daha fazla zorlukla karşı karşıya bırakılıyor" dedi. - DİYARBAKIR