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Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, 23 Nisan'da koltuğu çocuklara devretti.

4 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlayan Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Keles 1. Murat İlkokulu'ndan Fatma Yaren Uzun, Şevval Sevim ve Çınar Candan'a başkanlık koltuğunu devretti.

Belediye başkanlığı görevini devralan Fatma Yaren Uzun, çocukların etkinlikler yapabilecekleri bir alan ve kapalı yüzme havuzu talebinde bulundu. Ayrıca, sokak hayvanları ile alakalı düzenleme talep etti.

Görevli devralan başkanlardan Şevval Sevim ise ailecek oturabilecekleri bir çay bahçesi ve çocukların ortak alanda vakit geçirebilecekleri küçük bir sosyal donatı alanı istedi. Sevim, ailelerle gezi düzenlenmesi talebini de başkana iletti.

Çınar Candan ise geri dönüşüm noktalarına değinerek atık yağların toplanması talebinde bulundu ve Kocayaylada küçük de olsa eğlence parkurlarının yapılmasını söyledi. - BURSA