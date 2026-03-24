Keles büyükşehirle güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keles büyükşehirle güçleniyor

Keles büyükşehirle güçleniyor
24.03.2026 14:19  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın dağ yöresinde yaşamı dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Keles'te mahallelerin ortak alanlarına önemli katkılar sağladı.

Bursa'nın dağ yöresinde yaşamı dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Keles'te mahallelerin ortak alanlarına önemli katkılar sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Keles ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, mahallelerin ortak kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik malzeme yardımı sağlandı.

Yunuslar, Kozbudaklar ve Pınarcık mahallelerindeki çok amaçlı hizmet binaları için beton, demir, profil ve panel desteği verilirken, Dağdibi, Alpagut ve Küçükkovacık mahallelerindeki toplanma alanı için profil, trapez sac, demir, panel ve tuğla noktasında katkı sunuldu. Baraklı Mahallesi'ndeki düğün salonu için profil ve panel desteği sunulurken, Epçeler Mahallesi'ndeki camii inşaatı için de seramik teslim edildi. Böylelikle 8 mahalleye toplam 4 milyon liradan fazla destek sağlanmış oldu.

Hem mevcut yapıların korunmasını hem de yeni sosyal alanların oluşturulmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ortak yaşam alanlarının daha işlevsel hale getirilmesini amaçlıyor. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sosyal ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasını da büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki mahallelerin muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda malzeme desteğini planlı bir şekilde sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keles büyükşehirle güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:21:33. #7.12#
SON DAKİKA: Keles büyükşehirle güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.