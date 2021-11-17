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Kelliği ve saçların beyazlaşmasını önleyen sabuna büyük ilgi - Son Dakika

Kelliği ve saçların beyazlaşmasını önleyen sabuna büyük ilgi

17.11.2021 21:52

Kelliği ve saçların beyazlaşmasını önleyen sabuna büyük ilgi Arap turistler de Türkiye'den doğal sabun alıyor Saçların dökülmesini ve ağarmasını önleyen bıttım sabunu, sadece kelliğe değil, uyuza, egzamaya, sedefe ve mantara da iyi geliyor.

Kelliği ve saçların beyazlaşmasını önleyen sabuna büyük ilgi

Arap turistler de Türkiye'den doğal sabun alıyor

BURSA - Saçların dökülmesini ve ağarmasını önleyen bıttım sabunu, sadece kelliğe değil, uyuza, egzamaya, sedefe ve mantara da iyi geliyor. Doğal yollarla üretilen sabunlar, Türkiye'ye tatile gelen Arap turistlerin de ilgisini çekiyor.

Bursa'da Cumhuriyet Caddesi'nde yıllardır aktarlık yapan Reyhan Şenyıldız, "bıttım" sabununun antiseptik özelliği çok fazla bir sabun olduğunu söyledi. Bıttım sabununun saç dökülmesini ve kırlaşmasını önlediği gibi, kaşıntılı cilt hastalıklarına da da iyi geldiğini anlatan Reyhan Şenyıldız, "Bu sabun adeta dükkanımın küçük altını gibi. Kelliğe, uyuza, egzamaya, sedefe, mantara iyi geliyor. Yani düşünebildiğiniz her alanda ve genel temizlikte kullanılabilecek en güzel sabun. Ama bu sabunu saçlar döküldükten sonra değil, dökülmeden önce kullanırsanız iyi netice alırsınız. Kullanan insanlar bize geri dönüş yapıp teşekkür ediyor. Bu sabunu alan bir paket değil, 3-5 paket birden alıyor, çünkü yüzde yüz doğal" dedi.

Sattıkları bıttım sabunlarını yağlarıyla ünlü körfez bölgesinden getirttiklerini kaydeden Şenyıldız, "Bu sabun bize Edremit ve Ayvalık'tan geliyor. Bu sabunu vatandaşlara 15 liradan satıyoruz. Bıttım sabunu saçları koruyor, saçlar ipek gibi oluyor ve gürleşiyor. Ama kel olduktan sonra çok fazla faydasının olmadığını insanlara söylüyorum. Bu sabunu kullandıktan 6 ay sonra çıkmayan saçlar çıkmaya başlar. İnsanlar bu sabunu saçları dökülmeden önce kullanırsa saçlarında ne beyazlık olur, ne mantar, ne de egzama. Yani bu sabun saç diplerini tamamen temizliyor. Bu bıttım sabunu, menengiç yağı ile ham yeşil zeytinlerden yapılıyor. Bu sabunun içerisinde bir gram bile kostik yok. Yüzde yüz doğal. Herkesin bu sabunu kullanmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

61 yaşında ama saçları jön gibi

Kadın aktarın kafe işleten eşi Reşat Şenyıldız ise, bıttım sabununu bizzat kendisinin de senelerdir kullandığını, saçlarının gürlüğünü ve siyahlığını buna borçlu olduğunu ifade ederek, "Ben çocukluğumdan beri bu sabunu kullanıyorum. 61 yaşındayım. Gelip burada benim saçlarımı kontrol edebilirler. Hatta çevremde arkadaşlar saçlarını boyatıyor musun diye soruyor. Hayır, boyatmıyorum. Ben sadece yıllardan beri bu sabunu kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim" dedi.

Bu arada, Bursa'ya ailece tatile gelen Kuveytli turistler de, faydasını internetten öğrendikleri doğal sabunlardan aldı. Arap turistler, mikrofonlara, "Bursa beautiful" (Bursa çok güzel) demeyi de ihmal etmedi.

Kelliği ve saçların beyazlaşmasını önleyen sabuna büyük ilgi
Kelliği ve saçların beyazlaşmasını önleyen sabuna büyük ilgi
Kelliği ve saçların beyazlaşmasını önleyen sabuna büyük ilgi
Kelliği ve saçların beyazlaşmasını önleyen sabuna büyük ilgi

Bıttım sabunu, Türkiye, Bıttım, Arap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kelliği ve saçların beyazlaşmasını önleyen sabuna büyük ilgi - Son Dakika


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