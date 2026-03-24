Termeli siyasetçi için cenaze töreni

Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Terme Belediye Meclis Başkan Vekili Kemal Akbulut için belediye hizmet binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

Terme Belediye Meclis Başkan Vekili, Ambartepe Beldesi önceki dönem Belediye Başkanı ve Terme siyasetinin sevilen isimlerinden Kemal Akbulut, 13 Mart tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 23 Mart günü tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapatan Akbulut için Terme Belediyesi Hizmet Binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yol arkadaşını sonsuzluğa uğurlamanın hüznü içerisinde olduğunu belirterek, "En zor günlerimin ortağı, en güzel hayallerimizin yoldaşı, koca yürekli dava adamı Kemal Akbulut'u sonsuzluğa uğurlamanın hüznü içerisindeyim. Burada onun aziz hatırası huzurunda söz veriyorum; Kemal başkanım, o tepelerde beraber kurduğumuz hiçbir hayal yarım kalmayacak. Senin bu şehre, bu davaya, bu toprağın samimi insanına duyduğun bu sevda bizim boynumuzun mukaddes bir borcudur. Emanetin emin ellerde rahat uyu. Ambartepe'nin rüzgarı her estiğinde biz senin adını o dağlarda anmaya devam edeceğiz. Kıymetli dostuma, kardeşime, yol arkadaşıma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm Terme halkımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet, makamın ali olsun koca yürekli adam" diye konuştu.

Ambartepe Belediye Başkanlığı görevinin ardından Terme Belediye Meclis Başkan Vekilliği görevini yürüten Kemal Akbulut'un cenazesine, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, belediye personeli, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN