Kemal Amca'nın Adana Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Kemal Amca'nın Adana Hayali Gerçek Oldu

Kemal Amca\'nın Adana Hayali Gerçek Oldu

Sokaklarda yaşayan Kemal amca, Adana'ya getirilip babasının mezarını ziyaret etti.

23.09.2024 10:12
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İstanbul'da sokaklarda yaşarken bir röportaj sırasında, 'Ölmeden önce Adana'yı görmek istiyorum' diyen yaşlı akciğer kanseri hastası Kemal amcanın hayali gerçeğe dönüştü. Adana'ya getirilen Kemal amca, kentin tarihi ve turistik noktalarını gezip, babasının mezarına gitti.

60 yaşındaki Kemal Ayselbuz, 25 sene önce İstanbul'a gitti ve otellerde garson, inşaatlarda bekçi olarak çalıştı. Hiç evlenmeyen Aslan, 5 sene önce akciğer kanserine yakalandı ve hayatı adeta alt üst oldu. Çalışamadığı için kirasını ödeyemeyen ve evden çıkartılan Ayselbuz, Beyoğlu'nda ara sokaklarda esnafın yardımlarıyla sokaklarda yaşamaya başladı.

Sokak röportajı hayatını değiştirdi

Geçtiğimiz günlerde ise bir sokak röportajı sırasında 'En büyük hayalin ne' diye sorulan Kemal Ayselbuz, 'Ölmeden önce Adana'yı son kez görmek istiyorum' dedi. Bu anların sosyal medyada paylaşılması üzerine Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, harekete geçip Kemal Ayselbuz'a ulaştı.

Adana'ya getirildi

Otobüsle Adana'ya getirilen Ayselbuz, önce kentin tarihi ve turistik noktalarında gezdirildi, kebap yedi ve babası Mustafa'nın Asri Mezarlık'taki mezarını ziyaret etti. Yaklaşık 1 hafta boyunca Adana'da kalan ve gezen Ayselbuz, daha sonra tekrardan İstanbul'a gönderildi.

"Kendi imkanlarımla buraya gelemezdim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kemal Ayselbuz, "Ben sokak röportajında 'Adana'yı görmek istiyorum' dedim. Allah razı olsun beni buraya getirdiler. Babamın mezarını gördüm, Adana'yı gördüm. Çok mutlu oldum. Para, mal, mülk hepsi boş. Ben hiç bu hayalimin gerçekleşeceğine inanmıyordum. Esnafın desteğiyle ben ayakta kalıyorum. Ben kendim buraya gelemezdim. Ben geri İstanbul'a döneceğim. Orada köpeklerim var. Ben olmazsam onlar ölür" dedi.

"Bize mutluluk kattı"

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ise yaşlı bir insanın hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Amcayı sokakta görüp paylaşmışlardı. Adana'yı görmek istediğini söylüyordu. Bizde hemen iletişime geçtik. Amcayı Adana'ya getirdik. İnşallah buradan sonra da onu yalnız bırakmayacağız. Böyle memleket hasreti çeken birinin hayalini gerçekleştirmek bize mutluluk kattı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

İstanbul, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemal Amca'nın Adana Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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