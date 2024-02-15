Kemalpaşa\'da Çiftçilere Yelek ve Bere Hediye Edildi

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Kemalpaşa'da çiftçilik yapan vatandaşlara, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı tarafından yelek ve bere hediye edildi.

Kemalpaşa Belediyesi, bölgede yer alan çiftçilere bere ve yelek dağıtımı gerçekleştirdi. Tarlalarda çiftçiler ile bir araya gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, üreticilere bu kış aylarında üşümemeleri için yelek ve bere hediye ederek onlarla sohbet etti, istek ve şikayetlerini dinledi.

Vatandaşlar ile sohbet eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Bir tarım ilçesi olan Kemalpaşa'mızda üreticilerimize destek olmak adına birçok proje hayata geçirdik. Üreticilerimizin her zaman yanlarında olduk ve onları destekledik. Çiftçilerimizi tarlalarında ziyaret ederek istek ve şikayetlerini dinleyebildiğimiz, onlarla sohbet edebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu kış aylarında sabah ayazında çalışan, üreten emekçi arkadaşlarımıza bu bere ve yelekleri hediye ediyoruz. Üreticilerimizin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.