KEMANKEŞ 1 Füzesi Testleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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KEMANKEŞ 1 Füzesi Testleri Başarıyla Tamamlandı

KEMANKEŞ 1 Füzesi Testleri Başarıyla Tamamlandı

Baykar'ın geliştirdiği KEMANKEŞ 1 füzesi azami uçuş ve dalış testlerini başarıyla geçti.

23.03.2025 15:43
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Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi'nin test süreci devam ediyor. KEMANKEŞ 1 bu kapsamda yapılan Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler başarıyla testleri tamamlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2 adet KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı.

Azami uçuş ve dalış testi

Baykar'ın geliştirdiği KEMANKEŞ ailesinin ilk üyesi olan KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi'nin test takvimi başarıyla ilerliyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden 2 adet KEMANKEŞ 1 ile havalanan Bayraktar TB2 SİHA test kapsamında belirlenen noktaya havada seyretti. Daha sonra sırasıyla KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzeleri Azami Uçuş ve Dalış Testi için Bayraktar TB2'den ayrıldı. Belirlenen noktalara doğru 100 kilometrenin üzerinde havada seyreden mini seyir füzeleri Azami Uçuş ve Dalış Testini başarıyla tamamladıktan sonra paraşüt ile iniş gerçekleştirdi.

İlk kez TEKNOFEST'te sergilendi

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi. KEMANKEŞ 1, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.

Milli İHA'ların vurucu gücü

KEMANKEŞ 1, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

Muharabe sahasında dengeleri değiştirecek

Yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 1, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. Bağlı olduğu platform ile tüm görüş hattı haberleşmesi gerçekleştiren KEMANKEŞ 1, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük İHA şirketi Baykar

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Önceki yıl sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Havacılık, Teknoloji, İhracat, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KEMANKEŞ 1 Füzesi Testleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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