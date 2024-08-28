Kemer Belediye Başkanı Göynük Mahallesi\'ndeki Kapalı Pazar Yerinde İncelemelerde Bulundu

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Her mahalleye bir kapalı pazar yeri" projesi kapsamında Göynük Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde yapımı devam eden kapalı pazar yeri inşaatında sona geldi. Kaba çalışmaları büyük oranda biten pazar yeri inşaatını gezen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, çalışan belediye personeli ile selamlaşarak ihaleyi alan firma yetkililerinden pazar yerindeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Firma yetkilileri pazar alanında elektrik sistemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Birkaç tane alüminyum kaplamamız kaldı. Dükkanlarımız hazır durumda. Ufak tefek boya işleri kaldı. İnşallah yaklaşık 10 güne Kemer Belediyesi'ne teslim edeceğiz" dedi.

Göynük kapalı pazar yerinde ihaleyi alan firmanın var gücüyle çalıştığını belirten Topaloğlu, "Pazar yerimizde sona doğru yaklaştık. Teknik arıza nedeniyle pazar yerimizi bize zamanında teslim edemediler. Pazar yerinin altında iki tane dükkan var. Biri 610 diğeri 420 metrekare. 420 metrekare alanı taziye evi yapacağız. 610 metrekare olan alanı da önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız" dedi. - ANTALYA