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Kemer Belediye Başkanı, hastaları ve sağlıkçıları ziyaret etti - Son Dakika
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Kemer Belediye Başkanı, hastaları ve sağlıkçıları ziyaret etti

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yeni yıl dolayısıyla ilçedeki hastanelerde sağlıkçıları ve yatan hastaları ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de yeni yıllarını kutladı. Hasta bir vatandaşın yıllardır cüzdanında taşıdığı fotoğrafı Başkan Topaloğlu'na göstererek sevgisini dile getirmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Başkan Topaloğlu, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ve yeni yıllarını kutladıklarını belirtti. Ayrıca polis karakolunda görev yapan polisleri de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kemer Belediye Başkanı, hastaları ve sağlıkçıları ziyaret etti
31.12.2023 - 23:42,
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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yeni yıl dolayısıyla ilçedeki hastanelerde sağlıkçıları ve yatan hastaları ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de yeni yıllarını kutladı. Kemer Devlet Hastanesi'nde tedavi olan hasta bir vatandaşın yıllardır cüzdanında taşıdığı fotoğrafı Başkan Topaloğlu'nun fotoğrafını Başkan Topaloğlu'na göstererek "İşte size olan sevgim böyle" demesi, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Hasta vatandaş, Başkan Topaloğlu'nun ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Eşim hayattayken Kuzdere Mahalle'sindeki evimizde bizi ziyaret eden tek kişi sizdiniz. O gün bana fotoğrafınızı vermiştiniz. Eşimi kaybettim. Yapayalnız kaldım. Yıllardır size olan sevgimi o fotoğrafı cüzdanımda taşıyarak gösteriyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Allah sizden razı olsun." dedi.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, yeni yıl öncesinde ilçede bulunan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirterek, "Yeni bir yıla girerken, hastalarımızı ve sağlık çalışanlarını unutmayalım dedik ve hasta vatandaşlarımızı, yakınlarını ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettik. Hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de yeni yıllarını kutladık. Yeni yılda herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, öte yandan Liman Caddesi'nde bulunan polis karakolunda gece gündüz demeden vatan için görev yapan polisleri de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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