Kemer Belediyesi'nden veteriner aracı ve bakanlığa önerge kararı - Son Dakika
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Kemer Belediyesi'nden veteriner aracı ve bakanlığa önerge kararı

Kemer Belediyesi\'nden veteriner aracı ve bakanlığa önerge kararı
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Kemer Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında veteriner hizmetleri için yeni araç alımı kabul edilirken, personel servisi ve esnaf kira bedellerine ilişkin önergelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmesi kararlaştırıldı.

Kemer Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında veteriner hizmetleri için yeni araç alımı kabul edilirken, personel servisi ve esnaf kira bedellerine ilişkin önergelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmesi kararlaştırıldı.

Kemer Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin araç filosunun güçlendirilmesine yönelik kararlar alınırken, çeşitli önergeler de görüşüldü.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün artan iş yükü ve mevcut aracının yetersiz kalması nedeniyle 2026 yılı içerisinde 1 adet T9 panelvan aracın T cetveline işlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste görüşülen önergeler kapsamında, Antalya'da ikamet eden ve Kemer Belediyesi ile diğer kamu kurumlarında görev yapan personelin faydalanacağı personel servisinin giderlerinin belirlenmesi ve hizmetten yararlanan personelden tahsil edilmesine ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın belediye taşınmazları ile pazar yerlerinde faaliyet gösteren esnafın kira bedellerine ilişkin talebini içeren önergenin de aynı bakanlığa gönderilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda gündem maddelerinin ardından konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Büyükşehir Yasası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan hizmet alanları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Vatandaşlardan gelen taleplere çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Topaloğlu, sinekle mücadele, bazı cadde ve yolların bakımı, mezarlıklar, itfaiye, otogar, otoparklar, toptancı hali ile su ve kanalizasyon hizmetlerinin farklı kurumların yetki alanında bulunduğunu ifade etti.

Belediyenin araç filosunun güçlenmeye devam ettiğini belirten Topaloğlu, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü için 1 adet mini çöp kamyonu, Zabıta Müdürlüğü için 2 adet araç, Fen İşleri Müdürlüğü için ise 1 adet panelvan alındığını söyledi. Ayrıca doğrudan temin yöntemiyle 1 adet kasalı kamyonun da Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırıldığını aktaran Topaloğlu, 1 adet damperli kamyonun da kısa süre içerisinde filoya dahil edileceğini belirtti. Alınan araçların toplam maliyetinin 18 milyon 300 bin lira olduğu bildirildi.

Toplantıda Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, yayla yollarında yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verirken, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Koordinatörü Ali Yıldırım da eğitim faaliyetleri ve kurslarda görev yapan öğretmenlerle ilgili sunum yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemer Belediyesi'nden veteriner aracı ve bakanlığa önerge kararı - Son Dakika

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