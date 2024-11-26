Kemer Belediyesi Fırın Denetimlerini Sürdürüyor

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Antalya'da Kemer Belediyesi, ilçe genelinde bulunan fırınları denetledi.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekibi, ilçe genelinde bulunan fırınları kontrol ederek hijyenik ve standartlara uygun ekmek üretilmesi ile ilgili gerekli kontrolleri yaptı. Denetim sırasında ekmeklerin gramajları ölçülerek kontrol edilirken hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı.

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin süreceği belirtildi. - ANTALYA