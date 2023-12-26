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Kemer Belediyesi Hasta Vatandaşları Ücretsiz Taşıyor - Son Dakika
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Kemer Belediyesi Hasta Vatandaşları Ücretsiz Taşıyor

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede hasta ve muayene yapılması gereken vatandaşları ücretsiz olarak taşıyor. Belediye, hasta vatandaşları ilçe içinde ve Antalya'daki hastanelere götürerek muayenelerini yaptırmalarını sağlıyor.

Kemer Belediyesi Hasta Vatandaşları Ücretsiz Taşıyor
26.12.2023 - 17:32,
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Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede hasta ve muayene yapılması gereken vatandaşları ücretsiz olarak taşıyor.

Sağlık hizmetleri konusunda gece gündüz çalışan belediye ekipleri, ilçe genelindeki hasta vatandaşları, ilçe içinde ve Antalya'daki hastanelere götürüp, muayenelerini yaptırmalarını sağlıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kemer Belediyesi olarak hasta vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Hasta vatandaşlarımızı muayenelerini yaptırabilmeleri için ilçemizdeki ve Antalya'daki hastanelere ücretsiz olarak sevkini sağlıyoruz. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, şifa diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kemer Belediyesi Hasta Vatandaşları Ücretsiz Taşıyor - Son Dakika


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