Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nden motosiklet ve bisiklet denetimi

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Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapalı alanlarda motosiklet, bisiklet ve scooter kullanımı ile park halindeki araçlara yönelik denetimler yaptı.

Turizm sezonunun başlamasıyla yaptığı denetimleri sıklaştıran belediye zabıta ekipleri, ilçe genelinde düzeni sağlamak amacıyla turistik çarşılarda ve trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park yapan sürücülere gerekli uyarılarda bulundu.

Zabıta ekipleri, sürücülerin aynı hatayı tekrarlaması halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yasal işlem yapılacağı konusunda bilgilendirildi. - ANTALYA