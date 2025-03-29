Kemeraltı Esnafı Bayram Heyecanı Yaşayamıyor

(İZMİR)- Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Ramazan Bayramı öncesinde çarşıdaki hareketliliğin beklentileri karşılamadığını belirterek "Günlük yaşar durumdayız. Rutin bir günün altında şu anda iş yapıyoruz. Bayram heyecanı çok yaşayamıyoruz" dedi.

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Ramazan Bayramı öncesinde çarşının genel durumu hakkında ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Esnafın zor bir dönemden geçtiğini belirten Girgin, hem ekonomik şartların hem de değişen alışveriş alışkanlıklarının etkisiyle beklentilerin karşılanamadığını ifade etti.

Girgin, "En büyük soru nerede o eski bayramlar? Tabii ki artık bunları unuttuğumuz günlerdeyiz. Çünkü bizim rakiplerimiz çok çoğaldı. Hem AVM'ler hem e-ticaretin getirdiği kurallar. Bizim gibi çarşılar hep ayakta kalacak. Ama istediğimiz beklentileri artık karşılayamıyoruz. Bizim en büyük korkumuz buydu. Şu anda Ramazan Bayramı'mızı icra ediyoruz. Çarşımız kalabalık. Hava koşulları piyasa durumu bizi şu anda inanılmaz derecede yavaşlatmış durumda. Beklentimiz karşılanmadı maalesef. Bununla ilgili esnafımızın bu tür bayramlarda bir hafta öncesinden üç, beş gün öncesinden biz biraz daha yoğun iş yaparız ki devlete karşı, evimize karşı borçlarımızı rahat ödeyelim. Şimdi bunlarla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

"Bir tıkanmışlık yaşıyoruz"

Ekonomik dalgalanmaların esnafı ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Girgin, şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlardaki gelişen olaylar da maalesef tabanda esnafımızı çok yordu. Hem dolar hem euro açısından altının yükselmesi açısından. Burada şu anda bir tıkanmışlık yaşıyoruz. İnsanların ceplerindeki parası yetmiyor. Öncelikleri çok daha farklı. Bu önceliklerde alışveriş biraz daha ötelenebiliyor. Çocuğunun ihtiyacını görmeye çalışıyor. Acil evin ihtiyacını görmeye çalışıyor. Kendine, ailesine bir şekilde yemeyle içmeyle ilgili öncelik sağlıyor. Ama alışverişe geldiği zaman küçük şeylerle biz bunu çevirmeye çalışıyoruz. Tabii ki insanlar çarşımıza geliyor. Biz kalabalık bir çarşıyız. İnsanlara motive olarak, psikolojik olarak rahat gelen bir yerdeyiz. Pazarlığı var, ürün çeşidi var. İstediği fiyatı bir ürünü yakalayabiliyor. Ama ona rağmen küçük hediyelerle dönüştürdüğü bir alanda bizim artık yüksek ciroları görme şansımız olmuyor. Bu da bizim beklentilerimizi karşılamıyor. Esnafımız bu konuda çok rahatsız."

"Günlük yaşar durumdayız"

Bayram döneminde çarşının açık olacağını belirten Girgin, "Bayramda açığız. Bu da bizim için önemli. İlk gün kapalı olur çoğu esnafımız. İkinci, üçüncü gün sonra diğer günlerde açık olarak çarşımız hizmet verecek. Günlük yaşar durumdayız. Rutin bir günün altında şu anda iş yapıyoruz. Gerçekten. Bayram heyecanı çok yaşayamıyoruz. Belki şu andaki ülkemizdeki biraz seslerin yüksek çıkmasının da bir dezavantajı var. Ama esnaf kitlesi kendi işinin başında devlet olan sorumluluğunu yerine getireceğim diye uğraşıyor. Ama yerine getirmediği zaman da çok ciddi yüklerimiz var üzerimizde. Eskiden ödemediğimiz bir borcun faiz oranı yüzde dört, yüzde beşken yüzde 20'nin geldiyse yüzde yirminin üzerinde. Borcun üzerine bir faiz yükü gelmeye başladı. Bunun altında kalkma şansımız yok. Çünkü biz müşteriye muhtaç bir yerdeyiz. Bizim düz ayakta yaşam alanının içerisinde değiliz ki. Müşterimiz bize hususi geliyor ve alışveriş yaptıktan sonra geri dönüyor. Gecesi olmayan bir alandayız. İster istemez biz bu müşterilerimizin beklentilerini karşılamakta kendimizi ona göre davranıyoruz ama cepte de para olmayınca alım gücü olmayınca bu bize ciddi yansıyor."