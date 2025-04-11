Kenan Eren Kahraman Fransa\'da Şampiyon Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Milli Sporcusu Kenan Eren Kahraman; Fransa'da düzenlenen prestijli WTT Metz Turnuvası'nda tarihi bir başarıya imza atarak, U15 Tek Erkekler finalinde Çinli rakibi Cui Zijun'u 3-1 yenerek şampiyon oldu. Kahraman'ı ve Milli Takım antrenörlerini kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Sporcumuzun elde ettiği bu başarı, Dünya Şampiyonaları ve diğer önemli turnuvalarda daha iyi dereceler elde edeceğimizin, sporcularımızın çok daha büyük başarılara imza atacağının açık bir göstergesidir. Kayseri'miz, spor alanında gelecekte çok daha fazla söz sahibi olacaktır" dedi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün genç yeteneği Kenan Eren Kahraman, 07 - 10 Nisan 2025 tarihleri arasında Fransa'nın Metz kentinde düzenlenen WTT Youth Contender Turnuvası'nda U15 ferdi kategorisinde mücadele ederek şampiyon oldu ve büyük bir başarıya imza attı. Oldukça zorlu geçen müsabakalarda üstün performans sergileyen Kahraman, şampiyonluk yolunda önce çeyrek finalde Ukraynalı rakibini 3-0, ardından yarı finalde bir diğer Çinli rakip Zhou Kaien'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise Çinli rakibi Cui Zijun'u 3-1 gibi net bir skorla geçerek altın madalyaya uzandı. Kocasinan Belediyesi sporcusu Kenan Eren Kahraman'ın elde ettiği bu zafer, sadece onun değil, aynı zamanda Türk masa tenisi camiasının da gurur kaynağı oldu. Kahraman'ın bu başarısı, Dünya Şampiyonaları ve diğer önemli uluslararası turnuvalarda çok daha iyi derecelerin geleceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kenan Eren Kahraman'ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise; "Öncelikle milli sporcumuzu tebrik ediyor, kutluyorum. Hem Kayseri'mizin hem de ülkemizin büyük bir gurur kaynağı olan Kenan Eren Kahraman ile birlikte bu başarıya emek veren kulübümüzün ve Milli Takım'ın antrenörleri Halil Adak ve Kemal Balım'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spor yatırımlarımız başarılarla taçlanıyor. Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Sporcularımız, ay-yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp İstiklal Marşımızı uluslararası camiada okutarak her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il unvanını taşıyor. Sporcularımız, şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Bu vesileyle, gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerekse şahsım adına, her zaman sporcularımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ