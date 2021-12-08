Kendi elleriyle çorba yaptı, üniversite öğrencilerine ikram etti - Son Dakika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kendi elleriyle yaptığı çorbayı Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile birlikte üniversite öğrencilerine dağıttı.

Sabahın erken saatinde Şahinbey Belediyesinin Güneş Mahallesine yaptığı yeni aşevinde ocağın başına geçen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, kendi elleriyle öğrencilere çorba pişirdi. Üniversite öğrencilerine gereken desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirten Tahmazoğlu, "Gençlerimizle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Onların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Onlar bize ailelerinin emaneti ve biz de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Aşevinde yaptığı çorbalar ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Merkez Kampüsüne geçen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, burada kurulan stantta GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile birlikte öğrencilere çorba ikram etti.

Üniversite öğrencileri ile sohbet eden Tahmazoğlu, "Aşevimizde yaptığımız çorbayı öğrencilerimize ikram ederek onlarla sohbet ettik. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimize destek olduk. İlimizin ve ilçemizin eğitimdeki başarı oranını arttırmak için kitaplar dağıtıp, öğrencilerimizi başarıya teşvik edecek hediyeler verdik. Daha önce üniversite öğrencilerimize 200 TL nakdi destekte bulunmuştuk" şeklinde konuştu.

Yeni müjdeler verecek

Başkan Mehmet Tahmazoğlu üniversite öğrencilerine çok yakın zamanda yeni müjdeler vereceğini belirterek, "Şimdi de öğrencilerimize farklı desteklerde bulunmak için çalışmalar yapıyoruz. Aralık ayı meclisimizde gündeme aldığımız Üniversite öğrencilerimize destek kararımızın alt yapı çalışmalarını hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin yemek, yol ve kırtasiye ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tahmazoğlu'nun derslerinde başarı da dilediği üniversiteli gençler ise "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun eğitime vermiş olduğu desteği yakından takip ediyoruz. Öğrencilere spor ayakkabısı, bisiklet ve kitaplar hediye ediyor. Kendisine nazik davranışından ve öğrencilere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP