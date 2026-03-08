Kadınlar Günü'nde Önemli Vurgular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar Günü'nde Önemli Vurgular

Kadınlar Günü\'nde Önemli Vurgular
08.03.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, kadınların toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekerek tüm kadınların gününü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, kadınların toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekerek tüm kadınların gününü kutladı.

Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kadınlarımız; aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin en önemli temsilcisi, kültürümüzün taşıyıcısı ve koruyucusudur. Hayatın her alanında etkin şekilde yer almalarını sağlayacak şartların hazırlanması, kadın-erkek tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Kadınlarımızın iktisadi, sosyal ve siyasal alanlardaki etkinlik ve yetkinliklerinin artması, daha güçlü ve müreffeh bir toplumun en önemli teminatıdır.

Kadınlarımız, hayatın her alanında sevgi ve fedakarlığın en güçlü temsilcileridir. Bizler, cenneti annelerin ayağının altına seren bir dinin mensupları; hem yönetimde hem de aile içinde vakur duruşlarıyla örnek olan, İstiklal Mücadelemizde eşsiz kahramanlıklar gösteren Nene Hatunların ve Kara Fatmaların torunlarıyız. Türk kadınının kahramanlık simgesi Nene Hatun, bebeğini beşikte bırakıp cepheye koşmuştur.

Kadınlarımız, millet ve devlet hayatımızın merkezinde yer almış, fedakarlığın en yüce örneklerini sergilemişlerdir. İlk Türk devletlerinden günümüze uzanan süreçte olduğu gibi, özellikle Milli Mücadele yıllarında da vatanın kurtuluşu ve bağımsızlığı uğruna büyük özveriler göstermişlerdir. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu kadınının cesaret ve fedakarlığına vurgu yapan sözleri, kadınlarımızın tarihimizdeki müstesna yerini en veciz şekilde ortaya koymaktadır. Başarıda kadınlarımızın emeği her geçen yıl daha güçlü şekilde hissedilmektedir.

Erzurum Kent Konseyi olarak; evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evlatları kadar kahraman olan şehit analarının, metanet timsali şehit eşlerinin ve şehit kızlarının; Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin ve eşlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir dünya temennisiyle; başta vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimizin emaneti olan şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere, emeğiyle, sabrıyla ve merhametiyle dünyayı yaşanabilir kılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Erzurum, 8 Mart, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlar Günü'nde Önemli Vurgular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 13:45:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadınlar Günü'nde Önemli Vurgular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.