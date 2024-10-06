Kent Sorunları ve Muhtarlar Toplantısı - Son Dakika
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Yerel

Kent Sorunları ve Muhtarlar Toplantısı

Kent Sorunları ve Muhtarlar Toplantısı

Vali Çiftçi, muhtarlarla sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmek için toplantı düzenledi.

06.10.2024 09:55
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Kent sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, genel durum değerlendirmesi yapmak amacıyla Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında merkez muhtarlar ile bir araya gelinerek toplantı düzenlendi.

Aras EDAŞ ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Şirket yöneticileri ve merkez muhtarları katıldı. Mahalle muhtarları ile bir araya gelinen toplantıda, mahallelerin genel değerlendirilmesi ile ilgili konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Mustafa Çiftçi muhtarların vatandaş ile devlet arasında bir köprü oluşturduğunu, mahallelerin sorunlarını en iyi şekilde bildiklerini ve bu nedenle onların görüş ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Düzenli olarak muhtarlar ile bir araya geldiklerine değinen Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, bu toplantılarda bölgede yapılan hizmetlerin değerlendirildiğine dikkat çekerek: "Muhtarlarımız, vatandaştan gelen taleplerin bizlere ulaşmasındaki en önemli rolü üstlenen yerel yöneticilerimizdir. Aras EDAŞ olarak muhtarlarımızla sık sık toplantılar düzenliyor, talep ve önerilerini tek tek dinliyoruz." dedi.

"Muhtarlarımıza Özel VIP Hattı"

Muhtarlar için özel bir hat oluşturduklarını dile getiren Akbaş: " Oluşturduğumuz VIP hattımızla herhangi bir talebi anında çözüme kavuşturuyoruz. Burada muhtarlarımızın numaraları sisteme kayıtlı. Aradıklarında hemen oluşturmuş olduğumuz bu VIP hat sayesinde iletişimimizi daha hızlı bir şekilde sürdürme imkanı elde ediyoruz. Zaten muhtarlarımız ile sürekli diyalog halindeyiz. Büyük bir özveriyle her türlü çalışmaya destek olan muhtarlarımıza bu vesileyle de tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Akbaş" Ayrıca sorumluluk alanımızdaki başka kurumların altyapı çalışmaları esnasında enerji hatları açığa çıkabiliyor. Can ve mal güvenliği tehdit edebilecek bu gibi durumlara müdahale edebilmemiz için anında bilgilendirilmemiz gerekiyor. İşte muhtarlarımız ile kurduğumuz bu hat sayesinde yalnızca enerji sorunları değil bu gibi sorunlara da anında müdahale etme imkanımız oluyor." dedi.

Gerçekleşen toplantıda mahalle muhtarları söz alarak sorun, talep ve önerilerini dile getirdi. Çözüm odaklı gerçekleşen toplantıda; altyapı çalışmalarından enerji arzına kadar birçok konuda muhtarların istekleri, önerileri dinlenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mustafa Çiftçi, Yerel Yönetim, Politika, erzurum, Enerji, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kent Sorunları ve Muhtarlar Toplantısı - Son Dakika

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