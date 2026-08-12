Kentsel Dönüşümde Hukuki Destek Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kentsel Dönüşümde Hukuki Destek Önerisi

Kentsel Dönüşümde Hukuki Destek Önerisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Onur Kaplan, kentsel dönüşümde hak kaybı yaşamamak için imza öncesi hukuki destek alınmalı dedi.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Kaplan, Dünya Bankası destekli kentsel dönüşüm kredisinin makro çözüm değil, başarılı bir model denemesi olduğunu belirterek, hak kaybı yaşanmaması için profesyonel hukuki desteğin henüz imza atılmadan önce alınması gerektiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve İzmir'in de aralarında bulunduğu yedi pilot ilde uygulanan Dünya Bankası destekli "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi", kentsel dönüşümde hem finansman modellerini hem de hukuki dinamikleri yeniden şekillendiriyor.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Kaplan, projenin en önemli etkisinin kentsel dönüşümün odağını müteahhitten malike kaydırması olduğunu belirterek, sürecin geleneksel kat karşılığı modelinden malikin işveren konumunda yer aldığı götürü bedelli yapım sözleşmelerine dönüşmesini sağladığını vurguladı.

Riskleri azaltıyor

Kredinin doğrudan riskli yapı maliki olan gerçek kişilerin hesabına yatırılarak bloke edildiğini ve inşaatın ilerleme seviyesine göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bildirimiyle kademeli olarak müteahhide aktarıldığını belirten Doç. Dr. Onur Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu uygulama süreç üzerinde ciddi bir idari denetim imkanı doğurmaktadır. Ancak pilot uygulama, kılavuzlarda sayılan ve İzmir'in de içinde olduğu yedi ille sınırlı. Bu durum gösteriyor ki, şu aşamada bir makro çözüm değil, daha ziyade bir finansman modeli denemesidir. Aylık yüzde 0,69 faiz, 180 ay vade ve ilk yıl geri ödemesiz kredi piyasa şartlarının belirgin biçimde altındadır. Geri ödemesiz dönemin inşaat süresinin bir kısmıyla örtüşmesi, her malikin birbirinden bağımsız olarak aynı anda hem kira hem taksit ödemesini önler. Bir yönüyle konuya özendirme ve destekleme faaliyetidir. Ayrıca belirli kategoriler ile A ve B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip binalar için ek faiz indirimi uygulanıyor."

Hak kaybına dikkat

Kentsel dönüşüm sürecinde mülk sahiplerinin hak kaybına uğradığı iki temel eşiğe işaret eden Doç. Dr. Kaplan, riskli yapı raporunun tebliğinden itibaren başlayan 15 günlük yasal itiraz süresinin ve paylaşım esaslarının belirlendiği anın hayati önem taşıdığını ifade etti. Karara katılmayan maliklerin arsa paylarının açık artırmayla satılması aşamasında tespit edilen rayiç bedellerin malik beklentisinin altında kalabildiğine değinen Kaplan; özel hukuk tarafında teslim gecikmeleri, eksik işler ve tapu iptal davalarının, idari yargıda ise riskli yapı tespiti ile ruhsat iptali davalarının öne çıktığını belirtti.

"Hukuki destek imza atılmadan önce alınmalı"

Süreçte hak kaybı yaşanmaması için profesyonel hukuki desteğin ihtilaf çıktıktan sonra değil, henüz imza atılmadan önce alınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Kaplan; riskli yapı raporunun tebliğ edildiği ve müteahhit tekliflerinin değerlendirildiği aşamanın en doğru zaman olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Kaplan, sözleşmelerde özellikle hangi maddelerin dikkatle incelenmesi gerektiği konusunda ise, "Bağımsız bölüm bazında eklentileri de gösteren paylaşım cetveli, teslim süresi ile bu sürenin başlangıç anı, uygulanabilir bir gecikme cezası, arsa payı devrinin peşin değil ruhsat ve iskan aşamalarına bağlı kademeli yapılması ve teminat ile fesih halinde tasfiyenin nasıl yapılacağı incelenir. Kredili modele özgü olarak hak ediş takvimi ve karşılığı yapılmayan hak ediş riskinin kimde kalacağı açıkça yazılmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Onur Kaplan, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kentsel Dönüşümde Hukuki Destek Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden ’iyi niyetliyim’ savunması Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması
Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Şile Belediyesi’ne ’rüşvet’ davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu
Sıcaklıklar arttı, istila başladı Sıcaklıklar arttı, istila başladı

12:16
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı Süre uzatıldı
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı
11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 12:32:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kentsel Dönüşümde Hukuki Destek Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.