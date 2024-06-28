Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Emekli ve Esnaf Kıraathanesi Projesini Açıkladı

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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, seçim öncesi açıkladığı 107 projeyi gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları (AESOB) işbirliği ile ilçeye 'emekli ve esnaf kıraathanesi' kazandırılıyor.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, birlik yönetimi, denetim ile disiplin kurulu üyeleri ve merkezde bulunan esnaf odası başkanlarıyla Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dere ve diğer esnaf temsilcileri, başkanlık toplantı salonundaki kabulde, belediye başkanlığı görevinde başarılar diledikleri Kocagöz'e, yaşadığı hukuki süreçten dolayı da geçmiş olsun temennilerini iletti. Ziyaret sırasında; esnaf temsilcileri taleplerini dile getirirken, bu dönemde yapılması planlanan ortak projeler de konuşuldu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Mesut Kocagöz'ün, Kepez Belediye Başkanlığı görevinde başarılı olacağına inandığını belirterek, "Mesut Başkanın, Kepez halkına güzel hizmetler yapacağına, ilçedeki esnaf ve sanatkarın yanında olacağına ve onlara sahip çıkacağına inancımız tam. Esnaf ve sanatkarın sorunlarının çözümünde birlikte hareket etmeye, belediyenin her türlü projesine destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Esnaf - belediye işbirliğinin ilk meyvesi

AESOB ve diğer esnaf odaları olarak Kepez Belediyesi ile işbirliği içerisinde ortak projeler yapacaklarının bilgisini veren Dere, "Esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini geliştirmek ve kalkındırmak amacıyla birlikte çalışmalar yapacağız.Bu çalışmaların ilki olan 'emekli ve esnaf kıraathanesi' projemizi önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz" açıklamasını yaptı.

Adlıhan Dere, Kepez Belediyesinin, Yükseliş Mahallesi'ndeki Osmanlı Parkı'nda yer alan tesisinin kullanım hakkını, meclis kararı ve işbirliği protokolü ile 5 yıllığına AESOB'a devrettiğini hatırlatarak, Başkan Mesut Kocagöz'ün talebiyle bu protokol metnine, Kepez Belediyesi ve AESOB işbirliğiyle 'Emekli ve Esnaf Kıraathanesi' projesinin yapılması maddesinin eklendiğini aktardı. Dere, "Bu kararın, Kepez Belediye Meclisi'nde onaylanmasından sonra Osmanlı Parkı içerisindeki tesisi, Emekli ve Esnaf Kıraathanesine dönüştüreceğiz" dedi.

Esnafın kalkınmasına yönelik projeler hazırlanacak

Başkan Mesut Kocagöz de, AESOB Başkanı Adlıhan Dere'ye, birlik yönetimine ve esnaf oda başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Esnafın talep ve görüşlerinin kendisi için çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Kocagöz, "Kepez Belediye Başkan Yardımcısı iken o dönemki Belediye Başkanımız Erdal Öner'le büyük alışveriş merkezleri karşısında küçük esnafı korumak amacıyla Mısır Çarşısı projesini gerçekleştirmiştik. Bu dönemde de AESOB ile güçlerimizi, imkanlarımızı birleştirip esnafımızın kalkınmasına yönelik projelere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Kocagöz 107 projesini Kepez'e kazandırıyor

Başkan Kocagöz, seçim döneminde açıkladığı 107 projeden bir tanesinin de emekli kıraathanesi olduğunu söyleyerek, "Bu projemizi, 'emekli ve esnaf kıraathanesi' şeklinde revize ettik. Şehrin merkezi bir konumda yer alan Yükseliş Mahallemizdeki, Başkan Yardımcılığı dönemimde ilçemize kazandırdığımız, Osmanlı Parkı içerisindeki atıl tesisi, AESOB ile güzel bir emekli ve esnaf kıraathanesine dönüştürüyoruz. Yasal süreçler tamamlandıktan sonra yakın bir tarihte bu projemizi emeklilerimizle ve esnafımızla buluşturacağız" bilgisini paylaştı.

"Bir çocuğun kalbini kırmadım"

Başkan Mesut Kocagöz, seçim döneminde esnafın şahsına ciddi bir destek verdiğini belirterek, "Esnafımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu seçimi Mesut Kocagöz kazanmadı. Bu seçimi Cumhuriyet Halk Partisi de kazanmadı. Bu seçimi Kepez kazandı. Bu seçimi esnaf kazandı. Bu seçimi emekli kazandı. Bu seçimi yüreğinde sevgi ve merhamet olan insanlar kazandı. Siyasette neyi paylaşamıyoruz ki? Siyaset neden yapılır? İtibar için mi? 35 yıldır yöneticilik yapıyorum. Masanın her tarafında bulundum. Esnaflık, iş adamlığı, üst düzey yöneticilik, bakan danışmanlığı, bürokratlık da yaptım. Şimdi de Belediye Başkanıyım. Bu görevlerimde bir çocuğun bilerek, isteyerek kalbini kırmadım. Bu konuda kendimden eminim. Seçimi de, bu anlayışla kazandığımı düşünüyorum" dedi.

Ziyaret plaket sunumu ve günün anısına fotoğraf çekilmesiyle tamamlandı. - ANTALYA