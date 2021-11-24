Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, öğretmenlere şiir - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesindeki okullarda görev yapan öğretmenlerin düzenlediği 'Anadolu Ezgileriyle Şiir Dinletisi' programına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şair Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' adlı şiiri öğretmenlere ithafen okudu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğretmenlerin düzenlediği '24 Kasım Öğretmenler Günü Anadolu Ezgileriyle Şiir Dinletisi' programına katıldı. Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hudai Vural ve ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenlerin katıldığı etkinlik, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Öğretmenlerin müzik eşliğinde şiirler seslendirdiği programda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğretmenlerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"94 dizeli şiiri ezbere okudu"

Başkan Tütüncü, tüm eğitimcilerin öğretmenler gününü kutladı. Öğretmenlerin bir şiir takdim etmesi isteği üzerine Tütüncü, Sezai Karakoç'un 'Ey Sevgili' şiirinden bir bölüm okuyarak, "Öğretmenim Sezai Karakoç'un ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" dedi. Ardından da merhum yazar ve şair Erdem Bayazıt'ın 1969 yılında kaleme aldığı 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' adlı şirinin 94 dizesini ezbere okudu. Tütüncü, "Ezilmiş sevdayla Anadolu'yu gezdiren bu şiir tüm öğretmenlerimize, özellikle de köy öğretmenlerimize gelsin" ifadesinde bulundu. - ANTALYA