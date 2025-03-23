Kepez Belediyesi İftar Programlarıyla Mahalleleri Buluşturuyor - Son Dakika
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Yerel

Kepez Belediyesi İftar Programlarıyla Mahalleleri Buluşturuyor

Kepez Belediyesi İftar Programlarıyla Mahalleleri Buluşturuyor

Kepez Belediyesi, Ramazan ayının her günü farklı mahallelerde düzenlediği iftar programları ile toplumun bir araya gelmesini sağlıyor. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kızıllı Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, yerel seçimleri hatırlatarak Kepez'in geleceğini planladıklarını ve borçları azaltma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

23.03.2025 14:38  Güncelleme: 14:44
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Kepez Belediyesi, iftar programlarını her gün farklı bir mahallede sürdürüyor. Bir gün önce Demirel, Varsak Menderes, Varsak Esentepe mahalle sakinlerini buluşturan Kepez Belediyesi, Ramazan'ın yirmi ikinci gününde Kızıllı Mahallesi sakinlerini iftar sofralarında bir araya getirdi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, her akşam olduğu gibi iftar sofralarında komşularıyla buluştu.

Burada konuşan Kocagöz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini hatırlatarak, "Sizler bize inandınız, güvendiniz ve beni belediye başkanı yaptınız. Şimdi sıra bizde. Sizlerin başını yere eğmemek adına şahsım, meclis üyelerim ve çalışma arkadaşlarımla beraber gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz " dedi.

Kepez'in geleceğini planlıyoruz

Kepez'in mali bütçesine de değinen Başkan Kocagöz, "Bu 3,4 aylık sürecin ardından Kepez'in mali bütçesine baktık. Bir baktık 1 milyar 226 milyon lira borç var. Yani toplam bütçenin yarısı. Biz bunu balkonlardan sarkıtmadık. Çünkü bu makamlar acz makamları değil, bu makamlar çözüm makamları. Şu anda 723 milyon lira borcumuz kaldı. Biz bir yandan borçları ödüyoruz, bir yandan da Kepez'in acil problemlerini temizlik, su baskını, güvenlik gibi problemlerini çözüyoruz. Bir yandan da Kepez'in geleceğini planlıyoruz. Açılış ve temel atma hizmetlerimize bayramdan sonra yine devam edeceğiz" dedi.

Kocagöz, Kızıllı'ya verilen sözleri unutmadığını da hatırlatarak, "Sizlere verdiğimiz her sözü yerine getireceğiz. Bana oylarınızı verdiniz, cezaevi sürecinde 'Mesut Kocagöz yalnız değildir' diyerek hepiniz bana sahip çıktınız. Hepinize yürekten teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi İftar Programlarıyla Mahalleleri Buluşturuyor - Son Dakika

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