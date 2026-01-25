Kepez Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendiriyor

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirişçiler Mahallesi'nde planlı kentleşmeyi desteklemek ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla yeni imar yolları ile mevcut kadastro yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kadastro planlarında belirlenen güzergahlarda yapılan yol açım ve stabilize çalışmalarıyla mahallede ulaşım ağı genişletiliyor. Bu kapsamda; 9888 numaralı kadastro planında yer alan yol, 9843 numaralı sokağa cephesi bulunan ve kadastro planında yeni sokak olarak belirlenen güzergah, ile 9939 sokak güzergahında bulunan yeni imar yolu ve 10032 numaralı sokakta düzenleme ve stabilizasyon çalışmaları yapan ekipler, mahallede henüz ulaşım imkanı bulunmayan bölgeleri de ulaşıma kazandırdı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kirişçiler Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kepez'imizin her mahallesinde planlı ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturmak için çalışıyoruz. Kirişçiler Mahallemizde hem mevcut kadastro yollarını iyileştiriyor hem de imar planlarımızda yer alan yeni yolları açarak vatandaşlarımızın ulaşım sorunlarını çözüyoruz. Amacımız, hem bugünün hem de geleceğin Kepez'ini sağlam altyapılarla inşa etmek" dedi. - ANTALYA