Kepez Belediyesi'nde kadın personele '8 Mart izni' - Son Dakika
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Kepez Belediyesi'nde kadın personele '8 Mart izni'

07.03.2022 16:40
Kepez Belediyesi'nde kadın personele '8 Mart izni'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün talimatıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın personeline idari izin verildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün talimatıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın personeline idari izin verildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın çalışanlarına pozitif ayrımcılık tanıdı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün talimatıyla, 8 Mart Salı günü belediyenin kadın çalışanları bir günlük idari izinli sayıldı.

"365 günün 365 günü kadınlar günü"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Emekleriyle hayatımıza değer katan sevgileriyle kalplerimizi aydınlatan bütün hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlar hayatın içindeki büyük emekleriyle bizim için çok kıymetli. Bizim için her gün kadınlar günü. 365 günün 365 günü kadınlar günü, farklı bir farkındalığa işaret etmesi bakımından 8 Mart tarihini çok önemsiyoruz. Dünyanın bütün kadınlarının ve belediyemizdeki kıymetli kadın personellerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Kadın mutlu olursa aileler mutlu olur, aileler mutlu olursa tüm toplum mutlu olur" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi'nde kadın personele '8 Mart izni' - Son Dakika


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