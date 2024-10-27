Kepez Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibi Aileye Destek

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Kepez Belediyesi, şefkat elini ihtiyaç sahibi bir aileye daha uzattı. Ali Haydar Çağlıyan, eşi ve iki engelli kızıyla birlikte 3 ay önce İstanbul'dan Antalya'ya yerleşti. Çağlıyan'ın, engelli kızlarından biri rahatsızlanınca Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Kızının yoğun bakımda tedavi gördüğü üçüncü gün Çağlıyan ailesi, ev sahibi tarafından evlerinden çıkarıldı. Ali Haydar Çağlıyan, engelli kızı ile beraber sokakta kalınca, ailenin yardımına Kepez Belediyesi yetişti.

Başkan Mesut Kocagöz'ün talimatı ile baba ve engelli kızı geçici olarak belediyenin Hasta Yakınları Konukevi'ne yerleştirildi. Başkan Kocagöz, baba ve kızını kaldıkları konukevinde ziyaret ederek, destek oldu. Her türlü ihtiyaçları noktasında ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını belirten Başkan Kocagöz, "Biz hayatlara dokunabilmek, insanlarımıza yardımcı olabilmek için belediye başkanı olduk. Ailemiz gerçekten zor durumdaydı. Şimdi burada onlara geçici olarak bir barınma imkanı sağladık. Biz, İnsanlarımız mutlu olsun diye bu yola çıktık. Önce insan diyoruz. Yolu, parkı herkes yapar, yapmak zorundayız. Önemli olan zor durumdaki insanlarımızın her zaman yanında olmak. Biz bunun için varız. Umarım mutlu olurlar, bundan sonraki hayatları çok güzel olur" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez'de herkesin kendini bir belediye başkanı gibi görmesini isteyerek, "Çevrenizde, eşinizde, dostunuzda, akrabanızda, nerde bir ihtiyaç sahibi varsa bize bildirin" diyerek, herkesi ihtiyaç sahibi ailelere el uzatmaya çağırdı. - ANTALYA