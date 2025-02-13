Kepez Belediyesi'nden İzzet Yıldırım'a Destek - Son Dakika
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Kepez Belediyesi'nden İzzet Yıldırım'a Destek

Kepez Belediyesi\'nden İzzet Yıldırım\'a Destek

Antalya'da sağlık sorunları nedeniyle zor durumda kalan İzzet Yıldırım'ın evi Kepez Belediyesi tarafından temizlendi ve tadilata başlandı. Yıldırım'ın yaşam koşulları iyileştiriliyor.

13.02.2025 13:47  Güncelleme: 13:57
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Antalya'da yıllardır zor şartlarda hayat mücadelesi veren İzzet Yıldırım'a Kepez Belediyesi sahip çıktı. Yıldırım'ın çöp eve dönen ikameti için harekete geçen ekipler evi temizledi, tadilata başladı ve sağlık kontrolünü gerçekleştirdi.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3137. Sokak'ta ikamet eden 58 yaşındaki İzzet Yıldırım geçimini hurdacılıkla sağlıyor. Sağlık sorunları nedeniyle iki aydır çalışamaz hale gelen Yıldırım'a Kepez Belediyesi sahip çıktı. Yıllardır tek göz bir odada yaşayan ve zor şartlarda hayat mücadelesi veren Yıldırım'ın çöp eve dönen ikameti için harekete geçen ekipler evi temizledi, tadilata başladı ve Yıldırım'ın sağlık kontrolünü gerçekleştirdi.

Tek odalı bir barınaktan yeni bir yuvaya

Yıldırım'ın zor durumunu fark eden Ahatlı Mahalle Muhtarı Şerife Koç, Kepez Belediyesi'ne durumu bildirdi. Bunun üzerine belediye ekipleri sabah saatlerinde temizlik için eve girdi. Ekipler, çöplerle dolu odadan bir kamyon dolusu atık çıkardı. Ekipler, Yıldırım'ın kaldığı barakanın duvarlarını boyayacak ve yaşam şartlarını iyileştirerek yeni mobilyalar yerleştirecek. Muhtar Şerife Koç, "Bize gelen talep üzerine durumu inceledik ve yardıma ihtiyacı olduğunu gördük. Kepez Belediyesi'ne başvurduk ve sağ olsunlar hemen sahip çıktılar. Evi temizledik, boyanacak, eşya getirilecek ve sağlık hizmeti verilecek. İnşallah burası yaşanabilir bir hale gelecek" dedi.

Yalnız başına bir hayat mücadelesi

Yıldırım'a barınak sağlayan mahalle sakinlerinden Ömer Karagöz ise "Bu odayı ona verdim ama burada tuvalet ve banyo yoktu. Buna rağmen kabul etti. Kendi kendine yaşamaya çalışıyor ama hasta olunca durumu daha da zorlaştı. 'Beni bakımevine yollamayın' diye yalvardı. Yetkililere haber verdim, onlar da hemen yardıma geldi" ifadelerini kullandı.

Akciğer hastalığı nedeniyle şiddetli ağrılar çektiğini belirten Yıldırım, "Ben 11 yıldır Antalya'dayım. Bir arkadaş bana kaldığım yeri verdi. Hiçbir devlet işine girmedim, bir gelirim yok. Hurda topluyorum, 4-5 çuval topladım mı 500 lira. Götürüyorum, satıyorum. Devletten ne isterim ki, şu akciğerin sancısını durdursunlar yeter. Akciğer hastasıyım. Belediye ekipleri durumumu gördü, evi boşalttı. Evi temizlediler. Allah razı olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi'nden İzzet Yıldırım'a Destek - Son Dakika

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