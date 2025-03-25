Kepez Belediyesi\'nden Mahallelere İftar Sofrası

Kepez Belediyesi, Ramazan ayının 24. gününde Aktoprak, Aydoğmuş ve Varsak Karşıyaka Mahallesi sakinlerini iftar sofralarında buluşturdu. Başkan Mesut Kocagöz, mahalle sakinlerine yemek servisini kendi elleriyle yaptı.

Kepez Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayında 3 mahalleyi iftar sofralarında bir araya getirdi. Aktoprak, Aydoğmuş ve Varsak Karşıyaka Mahallesi sakinlerini buluşturan iftar programına Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de katıldı. Başkan Kocagöz, Kepez'de Ramazan ayını doya doya yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Her gün iki ya da üç mahalleyi iftar sofralarında buluşturduklarını belirterek, "Bugün yine iki binin üzerindeki hemşehrimizle sofralarımızı paylaşıyoruz. Günde 5 camimizde lokma dağıtıyoruz. İftar saatinde trafikte kalan hemşehrilerimize oruçlarını açabilmeleri için kumanya dağıtıyoruz. Kepez Kent Meydanı'nda da Ramazan etkinlikleri yapıyoruz. Kepez'de Ramazan'ı doya doya yaşatıyoruz" dedi.

Kepez tertemiz

Kepez'in mali borçlarına da değinen Başkan Kocagöz, belediyenin bütçesinin yarısı kadar borcu olduğunu belirterek, "Bu makamlar çözüm makamıdır. ve şu ana kadar 493 milyon borç ödedik. Bir yandan borç ödüyoruz bir yandan da Kepez'in acil sorunlarını çözüyoruz. Kepez'i su basmamalı, Kepez Antalya'nın en temiz yeri olmalı, en güvenli yeri olmalıdır. Yeni dönemde Kepez'i su basmadı, Kepez artık tertemiz" diye konuştu.

"Bayramdan sonrada her hafta bir açılışımız olacak"

Kepez'de 18 bin 500 çöp konteyneri olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Başkan Kocagöz, "Çöp konteynerlerinin üzerine "çek- yaz- gönder" diyerek whatsapp numarası yazdık. Sizlerden ricam mahallenizde gördüğünüz her türlü aksaklıkları bu numaraya atın ve biz aynı gün gereğini yerine getirmezsek, size layık olamamışızdır. Biz bir yandan borç ödüyor, bir yandan acil işlemleri yapıyor, bir yandan da Kepez'in geleceğini planlıyoruz. Bayramdan sonra da her hafta bir açılışımız olacak. Kepez'de değişim ve dönüşüm zamanı dedik ve Kepez'i değiştirip, dönüştürüyoruz" dedi.

İftar programına CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA