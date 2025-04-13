Kepez Belediyesi'nden Yabancı Uyruklulara Destek Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kepez Belediyesi'nden Yabancı Uyruklulara Destek Toplantısı

Kepez Belediyesi\'nden Yabancı Uyruklulara Destek Toplantısı

Kepez Belediyesi, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Antalya'da yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı zorlukların çözümü için Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda sağlık hizmetleri ve afet durumlarında alınacak önlemler hakkında bilgi verildi.

13.04.2025 12:40  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve Turistik Destek Merkezi iş birliğiyle Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Antalya'da ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı zorlukların çözümüne yönelik toplantı düzenlendi.

Kepez Belediyesi, Başkan Mesut Kocagöz'ün öncülüğünde, Antalya'da ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı zorlukların çözümüne yönelik önemli bir adım attı. AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve Turistik Destek Merkezi iş birliğiyle Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Antalya'da ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı zorlukların çözümüne yönelik gerçekleşen toplantıya Kepez Belediyesi adına Sağlık İşleri Müdürü Dr. Vahap Alagöz katıldı. Dr. Alagöz, belediyenin bölgede yürüttüğü hizmetleri ve Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin sunduğu sağlık hizmetlerini detaylı bir şekilde tanıttı. Sunumda, sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlara eşit şekilde ulaştırılması hedefi vurgulandı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün önderliğinde, sadece yerli vatandaşlara değil, bölgede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara da her zaman her konuda destek olunacağına özellikle dikkat çekildi. Toplantıya katılan kamu kurum ve kuruluşları da yabancı uyruklu vatandaşları bilgilendirdi. AFAD Eğitim Şube Müdürlüğü'nden Fadime Özbey, afet anlarında alınması gereken önlemleri katılımcılarla paylaşarak; deprem, sel, yangın ve teknolojik felaketler gibi durumlara karşı güvenli müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, insani yardım noktalarının konumları da toplantıya katılanlarla paylaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Esra Bilkay ve İnci Özay, şiddete uğrayan kadınlara destek sağlamak amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Katılımcılara uygulamanın nasıl kullanılacağı, başvuru süreci ve sağladığı destekler detaylı olarak anlatıldı. Toplantının gerçekleşmesinde Turist Destek Merkezi temsilcileri Şahin Çankaya ve Kamran Shukurov da önemli katkılar sundu. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Mimar Sinan, Politika, antalya, Kepez, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi'nden Yabancı Uyruklulara Destek Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem’in babası: Diz ağrısıyla başladı Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem'in babası: Diz ağrısıyla başladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

12:23 Van’da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi
11:35 Silivri’de gece yarısı operasyonu İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi
10:33 Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar
10:10 Almanya 13 bin Türk’ü sınır dışı edecek Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek
09:34 DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor
09:58 Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:46 Araç sahipleri dikkat Yine zam geldi Araç sahipleri dikkat! Yine zam geldi
09:31 Arda Turan’ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi’nde kral oldu Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 13:01:35. #7.13#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi'nden Yabancı Uyruklulara Destek Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement