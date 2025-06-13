Kepez Belediyesi\'nden Yaşlılara Şiddet Farkındalığı İçin Mor Kurdele Etkinliği

Antalya'nın Kepez Belediyesi, 15 Haziran Dünya Yaşlılara Şiddet, İhmal ve Suistimal Farkındalık Günü kapsamında belediye birimlerinde mor kurdele dağıtarak yaşlı haklarına dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi.

"Yaşlı Dostu Kepez" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediye personelini ziyaret ederek çalışanlara mor kurdele taktı. Ziyaretlerde yaşlılara yönelik şiddet, ihmal ve suistimale karşı farkındalık oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen etkinlikte personele mor kurdeleler dağıtılırken, vatandaşlara da yaşlı haklarına ilişkin bilgilendirici broşürler sunuldu. Broşürlerde Başkan Kocagöz'ün günün anlam ve önemine dair mesajı ile şiddet ve ihmalin önlenmesine yönelik içeriklere yer verildi.

"Sen de mor kurdeleni tak, farkındayım de!"

Başkan Kocagöz, farkındalık günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bir gün hepimiz yaşlanacağız. Bunun farkına varmak gerekiyor. Biz de diyoruz ki: Sen de mor kurdeleni tak, farkındayım de" ifadelerini kullandı. 15 Haziran'ın Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmesine rağmen Türkiye'de yeterince gündeme gelmediğini belirten Kocagöz, bu tür etkinliklerle kamuoyunda duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

Yaşlı dostu belediyecilik anlayışı

Kepez'in "yaşlı dostu belediye" olduğunu vurgulayan Başkan Kocagöz, bu anlayışın yalnızca söylemde kalmadığını, belediye meclisi kararıyla resmiyet kazandığını dile getirdi. Kocagöz, "Yaşlılarımızla ilgili her ne varsa, her türlü dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bu da onlardan biri. Belki Türkiye'ye de örnek olur, kalıcı bir farkındalık oluşturur" dedi.

Yalnızlığa karşı projeler hayata geçiriliyor

Kepez Belediyesi'nin yaşlılara yönelik sosyal projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Kocagöz, ilçede Şefkat ve Huzurevi bulunduğunu, ikinci etapta Demans Merkezi'nin, ilerleyen süreçte ise Yaşlılar Köyü'nün hayata geçirileceğini belirtti. Kocagöz, "Yaşlılarımız bizim baş tacımız. Maddi durumu iyi de olsa yalnızlık yaşlılarımızın en büyük sorunlarından biri. Bunu gidermek için çeşitli sosyal alanlar oluşturduk. Herkes bir gün yaşlanacak, herkes bunun farkında olmalı" diye konuştu. - ANTALYA