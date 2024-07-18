Kepez Belediyesi Spor Kulübü U13 Antalya Şampiyonası\'nda büyük başarı elde etti

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Kepez Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı U13 Antalya Şampiyonası'nda 6 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı, U13 Antalya Şampiyonası'nda 6 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Döşemealtı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, Kepez'in küçük pehlivanları alkışları da topladı. Yaklaşık 15 kulübün sporcularının katıldığı şampiyonada Kepezli sporcular gelecek vadetti.

"Hedef Milli takım"

Minik Kadınlar kategorisinde Azime Coşkun altın, Fatmagül Şirin ve Elif Özkan gümüş madalya kazandı. Küçük Minikler Grekoromen'de Hüseyin Aydemir, Kuzey Asar, Talha Sabanlı altın madalya kazanırken, küçük minikler serbest kategoride ise Mehmet Efe Şen altın madalya aldı. Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı alan güreşçiler, yıldızlar kategorisinden itibaren milli takımlarda mücadele edebilecekler. - ANTALYA