Kepez\'e kırmızı-beyaz modern ekmek büfeleri

14.04.2026 12:52  Güncelleme: 12:53
Kepez Belediyesi, ilçede estetik ve işlevsel açıdan dönüştürdüğü modern kırmızı-beyaz ekmek büfelerini, vatandaşların hizmetine sunmak üzere dört bir yana yerleştiriyor. Kendi atölyesinde üretilen büfeler, uygun maliyetle temel gıdaya erişim sağlıyor.

Kepez Belediyesinin kendi tesislerinde çok daha düşük maliyetle ürettiği kırmızı-beyaz modern ekmek büfeleri ilçenin dört bir yanında vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanında hizmet veren büfeleri hem estetik hem de işlevsel açıdan dönüştürüyor. Daha önce kullanım ömrünü tamamlayan ve görsel açıdan yıpranan büfeler, yeni tasarımlarıyla kentin dokusuna uyum sağlayacak şekilde yenileniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki marangoz atölyesinde üretilen kırmızı-beyaz renkli modern büfeler, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilecek. Hem dayanıklı hem de modern bir yapıda tasarlanan büfeler, Kepez halkına daha konforlu bir hizmet sunacak.

Tasarruflu üretim

Ekmek büfelerinin sadece bir satış noktası olmadığını vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bu büfelerin vatandaşın uygun fiyatla temel gıdaya erişimini sağlayan önemli bir hizmet noktası olduğunu söyledi. Belediyenin üretimi kendi bünyesinde gerçekleştirmesinin önemli bir maliyet avantajı sağladığını belirten Başkan Kocagöz, "Ekmek büfelerimizi kendi atölyemizde üreterek dışarıya göre dörtte bir maliyetle tamamlıyoruz" dedi.

Başkan Kocagöz, bu yaklaşımın kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sunduğunu da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Otobüsü polisin üzerine süren CHP’nin şoförüne hapis cezası Otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin şoförüne hapis cezası
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Netanyahu’dan Trump’ın Hürmüz planına tam destek Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek
Ederson’a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

14:02
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
