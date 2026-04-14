Kepez\'e kırmızı-beyaz modern ekmek büfeleri

Kepez Belediyesinin kendi tesislerinde çok daha düşük maliyetle ürettiği kırmızı-beyaz modern ekmek büfeleri ilçenin dört bir yanında vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanında hizmet veren büfeleri hem estetik hem de işlevsel açıdan dönüştürüyor. Daha önce kullanım ömrünü tamamlayan ve görsel açıdan yıpranan büfeler, yeni tasarımlarıyla kentin dokusuna uyum sağlayacak şekilde yenileniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki marangoz atölyesinde üretilen kırmızı-beyaz renkli modern büfeler, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilecek. Hem dayanıklı hem de modern bir yapıda tasarlanan büfeler, Kepez halkına daha konforlu bir hizmet sunacak.

Tasarruflu üretim

Ekmek büfelerinin sadece bir satış noktası olmadığını vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bu büfelerin vatandaşın uygun fiyatla temel gıdaya erişimini sağlayan önemli bir hizmet noktası olduğunu söyledi. Belediyenin üretimi kendi bünyesinde gerçekleştirmesinin önemli bir maliyet avantajı sağladığını belirten Başkan Kocagöz, "Ekmek büfelerimizi kendi atölyemizde üreterek dışarıya göre dörtte bir maliyetle tamamlıyoruz" dedi.

Başkan Kocagöz, bu yaklaşımın kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sunduğunu da sözlerine ekledi. - ANTALYA