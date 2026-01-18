Kepez Belediyesi\'nden Zeytinlik Mahallesi\'ne yeni yol

Kepez Belediyesi, Zeytinlik Mahallesi'nde 7843 ve 7846 sokakları Fevzi Çakmak Caddesi'ne bağlayacak yeni yol çalışmasına başladı.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Zeytinlik Mahallesi'nde yer alan 7843 ve 7846 sokakları Fevzi Çakmak Caddesi'ne bağlayacak yeni yol açım çalışmasına başlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 10 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda planlanan yeni yol güzergahında zemin düzenleme, tesviye ve altyapı hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Açılacak yol ile birlikte mahalle içi bağlantılar güçlendirilirken, Fevzi Çakmak Caddesi'ne doğrudan ve güvenli bir ulaşım sağlanacak. Yol açım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yolun üstyapı düzenlemeleri yapılarak kısa süre içerisinde trafiğe açılması planlanıyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz yaptığı değerlendirmede, ilçenin farklı noktalarında ihtiyaçlara yönelik yol yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, "Zeytinlik Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu yol çalışmasıyla hem ulaşımı rahatlatıyor hem de kent içi bağlantıları güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA