Kepez'de Çocuklara Benzinle Saldırı Davası - Son Dakika
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Kepez'de Çocuklara Benzinle Saldırı Davası

Kepez\'de Çocuklara Benzinle Saldırı Davası

Antalya'da benzinle çocukları yakmaya çalışan sanığın davasında aileler adalet talep etti.

15.01.2025 12:39
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Antalya'nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen kan donduran olayda Nazmiye Ş., oyun oynayan 6 çocuğun üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Tutuklanan Nazmiye Ş.'nin davasının ikinci duruşmasında, mağdur çocukların aileleri adalet çağrısını yineledi. Aileler, tutuklu olayın yaşandığı günden bu yara korku içinde olduklarını ve çocukların 'Ya geri dönerse' korkusuyla travmayı atlamadıklarını söyledi.

Olay, 28 Mayıs 2024 tarihinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Apartmana olaydan bir ay önce taşınan 50 yaşındaki Nazmiye Ş., mahallede oyun oynayan 6 çocuğun üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Çocukların aileleri olaya müdahale ederek faciayı önledi. Olay sırasında çocuklarının çığlıklarını duyan Aynur ve Alihan Ç., hızla aşağı inerek Nazmiye Ş.'nin elindeki çakmağı düşürdü. Elindeki bıçakla direnen kadın, daha sonra apartmanın çatı katına çıkarak camdan sarktı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin 4 saat süren çabası sonucu kadın bulunduğu yerden indirildi. Apartmandan indirilen Nazmiye Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği esnada, apartmanın giriş kapısında bekleyen çocukların yakınları bir anda Nazmiye Ş.'ye saldırmaya başladı. Polis çocukların aileleri ve komşularını güçlükle sakinleştirirken karın boşluğuna aldığı darbe sonucu kendini iyi hissetmediğini söyleyen Nazmiye Ş., polislerin arasında ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Tutuklanan Nazmiye Ş.'nin ilk davası 19 Kasım 2024'te görülürken, ikinci dava dün görüldü.

Aileler adalet istiyor

Olayda üç çocuğu zarar gören anne Aynur Ç., mahkeme sonrasında yaptığı açıklamada, "5 yaşındaki kızımdan başlayarak çocuklarımın üzerine benzin döktü. Çığlıklarını duyduğumda hızla müdahale ettik, çakmağı elinden aldık. Ama o an yaşadığımız dehşeti anlatamam. Çocuklarım hala bu travmayı atlatamadı. Sanığın serbest bırakılmasından korkuyoruz, çünkü çocuklarımız hala 'Ya tekrar dönerse?' diye soruyorlar. Adalet istiyoruz" dedi.

"Facia son anda önlenebildi"

Aynı apartmanda yaşayan ve üzerine benzin dökülen çocuklardan ikisinin babası Özer D., olay günü yaşananların facia boyutunda olduğunu belirtti. Mahkemede de tanıklık eden Özer D., "O gün işteydim, eşimin telefonda 'Çocukları benzinle yakmaya çalıştı' dediğini duyunca şoka girdim. Hemen eve geldim. Eğer çakmak ateş alsaydı, çocuklarımızla birlikte apartman komple alev alırdı. Çocuklarımız korkudan dışarı çıkmak istemiyor. Bu kadın dışarı çıkarsa, çocuklarımızın hayatı tehlikede olacak. En ağır cezayı almasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar psikolojik destek alıyor

Olayda 5 yaşındaki bir çocuk geçici görme kaybı yaşarken, diğer çocuklar da benzin kokusuna ve olayın dehşetine maruz kaldı. Halen çocuklar psikolojik destek alırken apartman sakinlerinden Aynur Ç., "Kızım sürekli kabus görüyor. 'Anne, kadın geri gelir mi, beni öldürür mü?' diye soruyor. Bu şekilde nasıl yaşayacağız?" diyerek mahkeme sürecinin bir an önce tamamlanmasını istedi.

Sanık: "Kardeşimi rehin aldılar"

Nazmiye Ş.'nin, komşularını "kardeşini evde rehin tutmakla" suçlaması ve akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor almak için girişimde bulunması ailelerin tepkisini çekti. Özer D., "Kendilerini aklamak için akli dengesi yerinde olmadığına dair belge çıkarmak istiyorlar. Bu şekilde yırtıp dışarı çıkmak için çabalıyorlar. Biz buna hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz ve şikayetlerimizi geri almayacağız" dedi.

Olayın ikinci duruşmasında çocukların ifadelerine de başvurulurken, aileler mahkeme önünde yaptıkları açıklamalarda şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Davanın 3. duruşması 12 Şubat 2025 tarihinde görülecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez'de Çocuklara Benzinle Saldırı Davası - Son Dakika

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