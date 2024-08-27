Kepez'de Parklar Şenleniyor etkinliği çocukları eğlendirdi - Son Dakika
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Kepez'de Parklar Şenleniyor etkinliği çocukları eğlendirdi

Kepez\'de Parklar Şenleniyor etkinliği çocukları eğlendirdi

Kepez Belediyesi'nin Şelale Mahallesi İbrahim Gündoğdu Parkı'nda gerçekleştirdiği etkinlikte, çocuklar palyaço ve sevimli maskotlarla keyifli anlar yaşadılar.

27.08.2024 14:20  Güncelleme: 14:24
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Kepez Belediyesi'nin Şelale Mahallesi İbrahim Gündoğdu Parkı'nda gerçekleştirdiği etkinlikte, çocuklar palyaço ve sevimli maskotlarla keyifli anlar yaşadılar.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün, çocukların sosyal etkinliklere daha fazla katılımını desteklemek amacıyla başlattığı 'Kepez'de Parklar Şenleniyor' etkinliği, Şelale Mahallesi İbrahim Gündoğdu Parkı'nda yapıldı. Şelale Mahallesi ve Zeytinlik Mahallesi'nden gelen çocuklar palyaçolar ve sevimli maskotlarla eğlendi. Yüz boyama etkinlikleri ve eğlenceli gösterilerle dolu dolu geçen şenlikte, çocuklar neşe dolu anlar yaşadı. Etkinliğe, Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Mazlum Yücel, Şelale Mahallesi Muhtarı Durmuş Bilgin, Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Naime Aksu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şelale Mahallesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Mahalle Muhtarı Bilgin, "Harika eğleniyoruz. Komşularımızı mahallemizde ağırlamaktan çok mutluyuz" dedi.

Çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını artırmak amacıyla gerçekleştirilen Kepez'de Parklar Şenleniyor etkinliği, 28 Ağustos Çarşamba günü Ünsal Mahallesi muhtarlık parkında, 29 Ağustos Perşembe günü Tur-Kent Sitesi önünde, 30 Ağustos Cuma günü Şafak Semt Parkı'nda gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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