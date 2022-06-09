Kepez'de yaz spor okulları başlıyor - Son Dakika
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Kepez'de yaz spor okulları başlıyor

09.06.2022 10:23
Kepez'de yaz spor okulları başlıyor

Eğlenceli geziler de içeren yaz spor okulları hazırlayan Kepez Belediyesi Spor Okulları, 10 branş sorumlusuyla Turgut Özal Spor Salonu'nda kayıt almaya başladı.

Eğlenceli geziler de içeren yaz spor okulları hazırlayan Kepez Belediyesi Spor Okulları, 10 branş sorumlusuyla Turgut Özal Spor Salonu'nda kayıt almaya başladı.

Antalyalı çocuklara eğlenceli bir yaz spor okulları programı hazırlayan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Turgut Özal Spor Salonu'nda 10 farklı branş antrenörleriyle kayıtlara başladı. Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, okçuluk, cimnastik, güreş, tekvando ve tenis branşlarında 7 bin öğrencinin katılımını hedefleyen kulüp, sahalarından salonuna, tam olimpik yüzme havuzundan spor malzemelerine kadar hazırlığını tamamladı.

Hem spor hem eğlenceli bir tatil

İlk antrenmanların 3 Temmuz'da başlatılacağı yaz okulları, 6-16 yaş arasına hitap ediyor. Okullar açılana kadar devam edecek kurslara olan ilginin artmasını bekleyen kulüp başkanı Hakan Çatal, kayıt alan antrenörleri ziyaret etti. Pandemi sonrası en iddialı sezona girdiklerini belirten Çatal, "Çocuklara hem spor öğretmek, hem de eğlenceli bir tatil yaptırmak istiyoruz. Biz hazırız" dedi.

"Spor yapan çocuklar eğitim sezonuna enerjik başlıyor"

Kulübün onursal başkanı Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'nün çocuk ve gençleri öncelediğini hatırlatan Çatal, "Başkan Tütüncü gittiği her yerde Kepez'in en değerlisinin çocuklar olduğunu vurguluyor. Biz de başkanımızın bu anlayışı doğrultusunda hareket ediyoruz" diye konuştu. Spor okullarına katılan öğrencilerin sonraki eğitim sezonuna çok daha enerjik başladığının altını çizen Çatal, daha fazla talep olması durumunda kapasite ölçüsünde ek seanslar açabileceklerini duyurdu. - ANTALYA

Kepez'de yaz spor okulları başlıyor
Kepez'de yaz spor okulları başlıyor
Kepez'de yaz spor okulları başlıyor
Kepez'de yaz spor okulları başlıyor
Kepez'de yaz spor okulları başlıyor
Kepez'de yaz spor okulları başlıyor
Kepez'de yaz spor okulları başlıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Turgut Özal, Kepez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez'de yaz spor okulları başlıyor - Son Dakika

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