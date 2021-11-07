Kepez'e engelsiz kaldırım - Son Dakika

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahallesi Cem Karaca Caddesindeki kaldırım taşlarını yeniliyor. Kaldırım yenileme çalışmalarında engelli bireylerin yaya güvenliği içinde takip parke taşları döşeniyor.

İlçeyi daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturmak için çalışan Kepez Belediyesi, cadde ile sokaklardaki yol ve kaldırım çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eskimiş olan kaldırım taşlarını da yenileyerek cadde ve sokakları göz kamaştıran görüntülere kavuşturuyor. Çankaya Mahallesi Cem Karaca caddesinde gerçekleştirilen kaldırım çalışmalarında da sona yaklaşıldı. İlk olarak Cem Karaca Caddesi'nde uzunluğu 1800 metre, eni 16 metre olmak üzere 28 bin 800 metre kare alanda sıcak asfalt çalışması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarının ardından hız kesmeden kaldırım taşlarını yenilemek için kolları sıvadı.

Yayalara konforlu ve güvenli kaldırım

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1800 metre uzunluğundaki yolun her iki tarafına yaya güvenliği için 2,5 metre genişliğinde kaldırım kazandırdı. Daha önce bir tarafı yapılan yolun şimdi diğer tarafına kaldırım taşı döşendi, eskimiş kaldırım taşları da yenilendi. Caddeye 3 bin 800 metre bordür ve 4 bin 850 metre kare parke döşendi. Kaldırım taşı yenileme çalışmalarında engelli bireylerde unutulmadı. Engelli bireylerin yaya güvenliği içinde takip parke taşları döşenerek, engelsiz kaldırımlar oluşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çankaya Mahallesinin kaldırımları hem güzelleşiyor, hem de yayalar için daha güvenli hale getiriliyor. Kepez Belediyesi, ilçenin 68 mahallesinde yayaları güvenli ve konforlu kaldırımlarla buluşturmaya devam edecek. - ANTALYA