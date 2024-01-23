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Kepez Belediyesi'nin Mobil Sağlık Merkezi ve Gezici Kütüphane Elmalı'da Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Kepez Belediyesi'nin Mobil Sağlık Merkezi ve Gezici Kütüphane Elmalı'da Hizmet Veriyor

Kepez Belediyesi'nin Mobil Sağlık Merkezi, Bilim ve Teknoloji Tırı ile gezici kütüphane OKUBÜS, Elmalı İlçesinde hizmet veriyor.

Kepez Belediyesi\'nin Mobil Sağlık Merkezi ve Gezici Kütüphane Elmalı\'da Hizmet Veriyor
23.01.2024 - 13:41,  Güncelleme: 13:46
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Kepez Belediyesi'nin Mobil Sağlık Merkezi, Bilim ve Teknoloji Tırı ile gezici kütüphane OKUBÜS, Elmalı İlçesinde hizmet veriyor.

Kepez Belediyesi, mobil hizmetlerini yeni yılda da ilçelere ulaştırıyor. Mobil Sağlık Merkezi, Bilim ve Teknoloji Tırı ile gezici kütüphane OKUBÜS, Elmalı İlçesinde hizmet veriyor. Antalya'yı ilçe ilçe gezen Kepez'in Mobil Sağlık Merkezi'nde, meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser tarama ile göz sağlığı taramaları gerçekleştiriliyor. Meme kanseri taraması 40-69 yaş, Rahim Ağzı Kanseri taraması 30-65, Bağırsak Kanser taraması 50-70 yaş aralığındaki kişilere yapılıyor. Göz sağlığı taramasında da görme bozuklukları ve göz tansiyonu ölçümleri gerçekleştiriliyor. Bilim ve Teknoloji Tırı'nda da ziyaretçiler, yenilenebilir enerji kaynakları, manyetik alan, maddenin halleri, motorlar, robotik, 3 boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik uygulamaları, yapay zeka, izohips, astronot selfi noktası, beyin dalgaları, iha yer istasyonu, hologram teknolojilerini görüyor. Gezen Kütüphane OKUBÜS ile de çocuklar kitaplarla buluşuyor.

Kepez Belediyesi'nin Mobil Sağlık Merkezi, Bilim ve Teknoloji Tırı ile gezici kütüphane OKUBÜS, 24 Ocak Çarşamba Korkuteli Şehitler Anıtı, 25 Ocak Perşembe Serik Tekeli Otoparkında mobil hizmetlerini sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi'nin Mobil Sağlık Merkezi ve Gezici Kütüphane Elmalı'da Hizmet Veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kepez Belediyesi'nin Mobil Sağlık Merkezi ve Gezici Kütüphane Elmalı'da Hizmet Veriyor - Son Dakika
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